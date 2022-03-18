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邱奕勝封殺羅智強還說凌濤比較可愛　朱立倫：黨員都可愛

▲國民黨主席朱立倫被問及桃園市長誰出馬時表示，會按照一定時程、步驟推出最好的人選。（圖／資料照片）
▲國民黨主席朱立倫被問及桃園市長誰出馬時表示，會按照一定時程、步驟推出最好的人選。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-03-18 10:54:32

台北市議員羅智強有意參選桃園市長，遭地方反彈，桃園市議會議長邱奕勝更下令議員不准與羅智強同台。國民黨主席朱立倫今（18）日受訪時說，羅智強走訪桃園、了解基層是好事，但桃園提名會按照一定的步驟、時程，不斷做地方民情調查及民調，最後推出最好的人選。

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外傳邱奕勝封殺羅智強，被形容為「圍牆計畫」，邱奕勝更說，要參選桃園議員的凌濤比較可愛。朱立倫說，邱奕勝很可愛，羅智強、凌濤也很可愛，只要國民黨同志都很可愛。

朱立倫說，羅智強是全台走透透，也可能到高雄、屏東、墾丁，了解基層事好事，但桃園提名會按照一定的步驟、時程，推出最好的人選。

至於是否有所謂「圍強計畫」？朱立倫說，絕無此事，不可能圍羅智強，兩週前在桃園不是很多朋友跟他走嗎？

此外，國民黨中常會近日通過中常委選制改革方案，外界關注是否應向2009年時任黨主席馬英九任內的改革一樣，讓中常委請辭、全面改選，朱立倫說，過去十幾年做不到的，這一次展現最大決心，讓制度徹底改革，

至於國民黨現在是否有跳船潮？朱立倫說，國民黨最困難時，感謝同舟計畫回來5萬名黨員，有民代、里長、議員等回到國民黨，在提名過程中，或許有幾位離開，但有更多的人加入。

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