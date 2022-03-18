申請入學二階「黃金周六」曝光　招聯會：撞期可協調

111學年度大學申請入學將於24日、25日受理報名，31日甄選委員會將公告篩選結果，通過第一階段篩選的考生，5月19日至6月5日期間參與大學校系自辦的二階甄試。而二階最多校系舉辦的「黃金周六」為5月21日，提醒考生，若有撞期問題可以跟學系聯繫協調。
招聯會表示，申請入學管道著重適性揚才，第一階段篩選結果出爐後，大學端將展開第二階段指定項目甄試作業，希望看到學生的多元表現，了解學生是否適合就讀該校系。招聯會提醒考生，評估自己的興趣、能力、性向來選填志願，若第一階段有同級分超額篩選情形，除了以「採計科目級分總和」再篩一次外，109年新增使用「分科篩選」，並有些校系「增加參採科目」已經能有效減少超篩。
招聯會統計，111學年度，申請入學使用3科學測考科的校系最多，有931個校系；最多校系使用的科目組合是國文、英文、數A、自然4科，有360個校系使用。對照於繁星推薦也是使用3科學測考科最多，有832個校系，最多校系使用的科目組合則是國文、英文、社會。
另外，今年有69所大學院校2195個學系參加申請入學選才，「黃金周六」是落在5月21日，有169個系組只在這一天辦理甄試。不過自從107年由校系提供彈性分流後，系組至少會規畫上下午場、兩個以上時段方便考生應考；所以學生通過一階篩選後，若有撞期問題可以跟學系聯繫協調。
為避免學生因為疫情無法參加甄試，或大學校系受疫情影響停班停課不能辦理甄試，將延續去年已經建立的應變原則，設置「防疫應變專區」3月21日公布各大學校系因應疫情應變甄試項目內容及佔分比。