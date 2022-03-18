俄軍炸毀馬立波戲劇院　烏克蘭前州長：130人獲救

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塔魯塔（Sergiy Taruta）今天在臉書（Facebook）的發文中說：「經過消息不明的恐怖一夜，我們終於在戰亂第22天的早晨，聽到從馬立波傳來的好消息。（戲劇院）的防空洞挺住了。現場開始清理瓦礫，民眾一個個活著走出來。」
目前還不清楚躲進戲劇院的人是否都倖存下來。塔魯塔今天表示，這棟建築物遭到轟炸時，裡面有1300人，目前已有130人獲救。
烏克蘭國會人權專員德尼索娃（Liudmyla Denisova）今天稍早表示，大人和小孩都活著出來，但整體受衝擊的程度仍待釐清。
德尼索娃在Telegram發布的聲明中說：「在馬立波，從戲劇院瓦礫堆中救出平民的行動已經展開。那棟建築物在威力強大的空用炸彈攻擊下挺了過來，保護了躲在防空洞的民眾性命。撬開地下室的作業正在進行。」
然而她表示，「目前沒有關於戲劇院瓦礫堆下傷亡的消息」，並說這波攻擊是「國際刑事法院羅馬規約（Rome Statute of the International Criminal Court）中所定義的種族滅絕行為及駭人的違反人道罪」。
義大利文化部長佛蘭契斯奇尼（Dario Franceschini）今天在內閣會議後表示，義大利政府準備要重建馬立波那座遭炸彈襲擊的戲劇院。
佛蘭契斯奇尼在推特（Twitter）上寫說：「內閣…已經批准我的提案，以盡快向烏克蘭提供重建所需的資源及工具。各國的戲劇院都屬於全人類。」
路透社報導，烏克蘭表示，馬立波戲劇院昨天遭俄軍空襲，有民眾躲在裡面避難，但俄國否認襲擊這座戲劇院。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110318