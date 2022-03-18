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NBA／造成柯瑞受傷被罵翻　名嘴和教頭為聰明哥緩頰

▲塞爾提克後衛Marcus Smart爭球意外造成勇士一哥Stephen Curry受傷遭罵翻。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克後衛Marcus Smart爭球意外造成勇士一哥Stephen Curry受傷遭罵翻。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-03-18 11:25:16

昨日勇士一哥Stephen Curry(柯瑞)和塞爾提克防守悍將「聰明哥」Marcus Smart爭球意外受傷，今(18)日宣布左腳韌帶扭傷無限期缺戰，讓Smart被罵翻，不過不少人跳出來幫Smart說話，包含《ESPN》名嘴Stephen A. Smith。

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昨日比賽第二節還有4分多鐘時，Smart飛撲搶球不慎壓傷Curry的左腳，導致後者提前傷退，當時勇士教頭Steve Kerr(科爾)忍不住激動情緒，直接在場上和Smart說教，所幸兩人在比賽過後寒暄化解恩怨。

這事件也在NBA引起討論，A. Smith認為，「那不是個骯髒的動作，Smart是防守悍將，他是衝著球去的，他不是故意要傷害Curry。」

並提到Kerr的反應，「即便你拚盡全力打球，但為了比賽的完整性，你會想要保護同場競技的人，意思是，你打球不該無所顧忌，但Smart沒想那麼多，我不認為他是故意要傷害Curry。」

綠衫軍主帥Ime Udoka也為子弟兵緩頰，「那回合的行為是完全合法的，完全沒有惡意的跡象，我們球員拼命撲搶，那是一個雙方均無持球的狀態，我認為沒有什麼好抱怨的。」

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