首梯「最硬教召」今解召　邱臣遠籲增加實彈射擊強度

號稱「史上最硬」的14天新制教召將於今（18）日下午解召，立院外交及國防委員會日前考察新制教召情況，民眾黨立委今日舉行記者會提出新式教召改革建言，呼籲增加實彈射擊頻率與強度、增加戰場情境對抗訓練。
台灣民眾黨立委邱臣遠與張其祿今日一同召開「自己國家自己救 國防改革要啟動」記者會。邱臣遠表示，目前新式教召只做45發的步槍實彈訓練，這與美國新兵訓練每次打10個彈夾(300發)的訓練量，實在相差太多。即使職業軍人一年也僅配276發子彈的射擊訓練，美軍一天射擊的數量比國軍職業軍人一年還多，國防部應該重視這個問題。
針對教召邱臣遠提建言表示，逐梯次檢討訓練項目實用性；專業專長訓需關聯受召人職業；增加實彈射擊頻率及強度；增加戰場情境對抗訓練；新式教召納入未來整體防衛構想。
張其祿表示，幻象2000戰機日前墜機，引發幻象機升級與汰除討論。空軍三型主力戰機當中。幻象機操作成本最昂貴，是F-16的3倍有餘、妥善率最低，若要大修必須送回法國原廠，也是唯一未執行升級案的戰機。
張其祿呼籲，國防部除了要釐清幻象2000戰機失事原因外，未來是否對幻象戰機執行中壽性能提升(MLU)，還是會逐步退役？後續有無接續替代機種規劃？對於升級還是除役更要早該規畫及提出對策，並納入未來的整體防衛構想架構當中。