桃園超商店員勸戴口罩遭刺死　兇嫌精神鑑定結果出爐

桃園市龜山區光峰路一間超商蔡姓店員，去年11月因勸導蔣姓男子戴口罩而遭對方持刀刺死，蔣男自稱其罹患精神疾病，但根據精神鑑定，雖有睡眠節律障礙、非特定焦慮症等症狀，但非屬重大精神疾病，桃園地檢署今（18）日偵結，依殺人罪起訴建請法院處以重刑。
全案發生在去（2021）年11月21日，桃園市41歲蔣姓男子在凌晨到該超商，因未戴口罩遭蔡姓店員勸導，否則不予結帳，雙方爆發口角，蔣男憤而回家持短彎刀，三進三出超商，並在店門外持刀刺向蔡姓店員胸、腹部多處，路過民眾嚇得急報警，但蔡姓店員經送醫後仍因血流過多引發出血性休克傷重不治。
蔣嫌遭逮後，雖不否認持刀刺殺被害人，但辯稱自己罹患精神疾病，長期在身心科看診並服用精神科藥物，對於案發時的記憶很片段，桃園地檢署今日表示，根據林口長庚紀念醫院精神科司法精神醫學鑑定團隊對蔣男實施精神鑑定，蔣男雖有睡眠節律障礙、非特定焦慮症、非特定憂鬱症等，但非屬重大精神疾病，他的智力、判斷力、認知功能等皆在正常範圍內，精神疾病診斷也不致影響他的生活功能。
桃園地檢署今天偵結，依涉犯刑法殺人罪嫌提起公訴，，並建請法院量處重刑。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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