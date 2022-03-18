特企／《FFBE》新改版！全新強大兵員「暗黑雷因」參戰

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「暗黑雷因」－玩家可以於「暗黑雷因特惠價格STEP UP召喚」的每個STEP獲得1個召喚硬幣(暗黑雷因)，以及一張NV交換劵(暗黑雷因)！此外可以在STEP 4確保獲得一名NV兵員(不確保獲得精選兵員)！
「雷根-再臨帝王」－玩家可以於「雷根 -再臨帝王- STEP UP召喚」的每個STEP獲得召喚硬幣(雷根 -再臨帝王-)，以及一張NV交換劵(雷根-再臨帝王)！並於STEP 4獲得「雷根-再臨帝王」的兵員碎片，以及在STEP 5獲得超級信賴度莫古利交換劵！此外玩家可以使用10張NV交換劵(雷根-再臨帝王)，交換一名精選NV兵員！
眾多精彩的更新內容與期間限定活動
「特別劇情: 再臨帝王」：一個全新的《FFBE》原創特別劇情「再臨帝王」就此拉開序幕，將以全新的五大長篇故事呈現在大家的面前。第一章節作為此次首次登場的章節，後續的四章節將於接下來幾週陸續釋出。此外玩家只要完成再臨帝王最後一章節，也就是第五章節，將可獲得幻兵卡「再臨帝王」！
活動迷宮「急襲！總統就任儀式」：即日起至3/31活動時間結束止，玩家可以於「急襲！總統就任儀式」活動中進行挑戰，並獲得活動積分！玩家可以使用討伐證，與莫古利交換眾多道具，包含
舊時代的魔力長槍、帕拉迪亞的國旗、拒絕帝王魔手的意志、勇氣(FFBE成員)，以及★5自選召喚劵。此外，達到指定的活動積分，將可獲得「EX召喚硬幣」，以及「黃金賴澤抽獎箱召喚券」等道具。玩家可以透過「黃金賴澤抽獎箱召喚券」進行「黃金賴澤抽獎箱召喚」，將有機會獲得NV兵員「黃金賴澤」，「黃金賴澤」的能力聚焦於LB物理攻擊力，是一名具有強大增益能力的兵員。
「惡兆再起登入獎勵」：即日起至4/16活動時間結束止，玩家只要每日持續登入遊戲，就可以獲得以下眾多豪華報酬！
１．最多1500寶石
２．1張10+1召喚券(★3/★4/★5/NV)
３．1張NV EX召喚券(★4/★5/NV)
４．最多10張NV召喚券[10張1抽]
５．最多30張超級信賴度莫古利交換券