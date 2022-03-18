培育電動車、AI頂尖人才　台達台大聯合研發中心揭幕

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台達董事長海英俊表示，台大的學術地位在國際上具有重要影響力，尤其校方對台達各項研發專案的支持，讓台達在許多研發領域都得到很好的進展與幫助。這次共同建置的「台達臺大聯合研發中心」，期望營造一個持續創新的研發環境，藉由與台達研發人員的攜手合作，培養學生兼具理論與實務能力，同時發展更多嶄新的先進技術。
台達研究院院長闕志克也指出，承續往年奠定的基礎，2021年已開始與台大進行多項研發計畫，透過中心的開幕可望有更緊密的研究合作。研究主題規劃亦有人工智慧、資通訊安全、機器人學、無線技術及感測、元宇宙等，此些研究與台達事業單位主要發展領域的物聯網服務與解決方案相輔相成，希望透過持續性的學界合作，深化台達前瞻技術的能力。
台達臺大聯合研發中心楊佳玲主任表示，研發中心的成立讓台大在與台達合作的深、廣度皆勝從前。實驗場域的建置，有助於技術落地，更能深化研究成果的影響力，開創了全新的產學合作格局。該中心將透過短、中、長期的技術藍圖規劃，緊密結合雙方的研發能量，以技術先驅的實力接軌國際。
「台達台大聯合研發中心」集結台大電機資訊學院、工學院及其他相關系所的頂尖研究人才，與台達電子在能源管理、工業自動化、電動車等領域的領先技術。並打造前瞻的實驗場域，包含研究電動車相關技術的永續車庫，及具備Makerspace的虛實整合實驗室，實為台灣產學研發中心少見的規模。