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不還錢棍棒齊飛打斷全身骨頭　鹽埕警勇破暴力討債集團

▲高雄市鹽埕警分局日前破獲一起以陳姓嫌犯為首之犯罪集團。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高雄市鹽埕警分局日前破獲一起以陳姓嫌犯為首之犯罪集團。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-18 16:13:51

高雄市鹽埕警分局日前破獲一起以陳姓嫌犯為首之犯罪集團，涉嫌操控、親率所屬成員共組暴力集團，以販賣毒品及受不特定人委託催討債務，做為收入來源，對於未按時或無法還款之債務人，陳嫌即率成員持棍棒等凶器押至偏僻處所毆打致使屈服。警方日前兵分多路循線逮捕陳男等6人，並起獲空氣手槍、毒品等，訊後依組識犯罪條例、毒品等罪送辦。

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▲鹽埕警也隨案起出供作不法私刑暴力犯罪工具的空氣手槍、藍波（開山）刀、棍（球）棒，並查扣毒品海洛因、安非他命、吸食器、本票以及手機等證物。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲鹽埕警也隨案起出供作不法私刑暴力犯罪工具的空氣手槍、藍波（開山）刀、棍（球）棒，並查扣毒品海洛因、安非他命、吸食器、本票以及手機等證物。（圖／記者郭凱杰翻攝）
根據警方調查以陳嫌為首之犯罪集團，去(110)年8月底曾因感情糾紛，在鳥松區松埔路將一名劉姓被害男子強押離開，並持球棒、鋤頭加以毆打，並以綠油精潑灑眼睛，致劉男全身多處骨折；另於同年10月下旬因租車之債務糾紛，在大寮區將蔡姓及劉姓被害人男子強押離開，並持電擊棒、鋁棒及磚塊毆打被害人。

鹽埕警分局偵查隊隊長吳銘雄表示，該案在獲報後，會同三民一分局及刑事警察局偵八大隊等單位共組專案小組，專案小組見時機成熟於本月15、16日兩天先後在苓雅區、小港區、鳥松區、鳳山區兵分多路執行拘提、搜索等行動，順利拘提陳嫌等6人到案，訊後依涉嫌違反組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害秩序、傷害、恐嚇及毀損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

同時，警方也隨案起出供作不法私刑暴力犯罪工具的空氣手槍1支(含彈匣)、藍波（開山）刀5把、棍（球）棒4支，並查扣毒品海洛因（毛重3.53公克）、安非他命（毛重16.42公克）、吸食器2組、本票8張以及4支手機等證物。

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