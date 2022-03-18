COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台灣基進喊議會七不　高喊改善七陋習

▲高雄市議會即將開議，台灣基進七位高雄市議員簽署杜絕議會陋習承諾書，誓言改善議會七項陋習。（圖／台灣基進提供）
▲高雄市議會即將開議，台灣基進七位高雄市議員簽署杜絕議會陋習承諾書，誓言改善議會七項陋習。（圖／台灣基進提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-03-18 11:58:28

高雄市議會即將開議，台灣基進七位高雄市議員參選人今（18）日上午於市議會門口召開記者會，簽署杜絕議會陋習承諾書，並喊出「議會七不，高雄進步，議會健康，基進守護！」，誓言改善議會七項陋習，讓高雄迎來更好的議會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
三民區市議員參選人張博洋表示，上一會期，國民黨市議員邱于軒、陳若翠接連將正在第一線防疫的疾管處處長何惠彬叫到議會「稱讚」，稱讚完就請人離開，邱于軒更曾帶著韓粉杏仁哥等人衝進議場，議員公權力變成作秀超賣力，令人遺憾。

仁武鳥松大樹大社市議員參選人張婷婷指出，高雄市議會遲到、早退嚴重，頻頻招開臨時會「補救加班」早已不是新聞，甚至曾創下臨時會連續十四天不準時開會的難堪紀錄，不開會、浪費公帑的形象已經讓許多市民厭惡，還連累許多認真開會的議員，讓人無奈，出席議會只是議員的基本功，連基本功都做不好的議員，便是愧對選民。

林園大寮市議員參選人楊佩樺指出，議員質詢本是為了市政的進步，林園、大寮卻有邱于軒議員質詢地方營養午餐事宜，後續由伴侶開設的公司承包遭點名學校的午餐食材，被質疑違反公職人員利益衝突迴避法，公職人員的操守極為重要，應該積極避免「假公濟私」的嫌疑，否則將失去鄉親的信心。

前鎮小港市議員參選人黃敬則雅認為，「賄選」這類敗壞選風的事，在四年前的選舉中，都還有多個選區爆出議員、里長賄選，且現任議員有許多都是「爸媽賄選、兒女接班」，更有甚者，在前鎮、小港還有一位「哥哥爸爸皆賄選」的現任議員，高雄市離端正的選風，尚有一段距離。

▲高雄市議會即將開議，台灣基進七位高雄市議員簽署杜絕議會陋習承諾書，誓言改善議會七項陋習。（圖／台灣基進提供）
▲高雄市議會即將開議，台灣基進七位高雄市議員簽署杜絕議會陋習承諾書，誓言改善議會七項陋習。（圖／台灣基進提供）
李雨蓁指出，政治人物最忌貪贓枉法，但在高雄的國民黨卻把貪污當成家常便飯，不只先前議長曾麗燕因為詐領助理費用於繳信用卡等用途，更有媽媽陳粹鑾因為詐領考察費判刑入獄，女兒鄭安秝出征選上議員後，繼續在獄中遠端遙控詐領，青年參政不該只是年輕的面孔，不該出現只會聽從母言，貪圖民脂民膏的魁儡民代，請還給市民乾淨的議會。

旗津鼓山鹽埕市議員參選人王泳淇則說，大港開唱今年將再度於鹽埕舉行，回顧這幾年是受到國民黨一直以政治掛帥，攻擊這場廣受年輕人喜愛的音樂祭，許多台灣獨立音樂表現出非常強烈的反抗性，高雄需要的是心胸開闊，願意了解、傾聽的市議員，而不是政治掛帥、立場搖擺不定又阻礙文化發展的政客。

左營楠梓市議員參選人陳子瑜則指出，總質詢是議員監督市府施政的重要環節，他也點名市議員李眉蓁，在第三屆第五會期時，竟詢問說高雄銀行對於參加東京奧運的選手有什麼付出？這種平常即可透過調集到的公開資訊，居然要用到總質詢的珍貴時間，顯然是不認真又沒做功課，不但浪費市民賦予的權力，也導致市政推動遭到延宕。

長榮女大生命案兇嫌一審判死　五理由曝光

台灣基進高雄推七人　力拼成立黨團

強調參選決心　謝龍介：難道要劍磨成繡花針

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
80.12%19.88%
2022-03-14-2022-03-22
屏東縣長民進黨內初選三位候選人政見陸續提出，您認為哪一位最適合擔任縣長？

屏東縣長民進黨內初選三位候選人政見陸續提出，您認為哪一位最適合擔任縣長？

繼續作答
即時
推薦閱讀