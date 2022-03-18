台灣基進喊議會七不　高喊改善七陋習

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仁武鳥松大樹大社市議員參選人張婷婷指出，高雄市議會遲到、早退嚴重，頻頻招開臨時會「補救加班」早已不是新聞，甚至曾創下臨時會連續十四天不準時開會的難堪紀錄，不開會、浪費公帑的形象已經讓許多市民厭惡，還連累許多認真開會的議員，讓人無奈，出席議會只是議員的基本功，連基本功都做不好的議員，便是愧對選民。
林園大寮市議員參選人楊佩樺指出，議員質詢本是為了市政的進步，林園、大寮卻有邱于軒議員質詢地方營養午餐事宜，後續由伴侶開設的公司承包遭點名學校的午餐食材，被質疑違反公職人員利益衝突迴避法，公職人員的操守極為重要，應該積極避免「假公濟私」的嫌疑，否則將失去鄉親的信心。
前鎮小港市議員參選人黃敬則雅認為，「賄選」這類敗壞選風的事，在四年前的選舉中，都還有多個選區爆出議員、里長賄選，且現任議員有許多都是「爸媽賄選、兒女接班」，更有甚者，在前鎮、小港還有一位「哥哥爸爸皆賄選」的現任議員，高雄市離端正的選風，尚有一段距離。
李雨蓁指出，政治人物最忌貪贓枉法，但在高雄的國民黨卻把貪污當成家常便飯，不只先前議長曾麗燕因為詐領助理費用於繳信用卡等用途，更有媽媽陳粹鑾因為詐領考察費判刑入獄，女兒鄭安秝出征選上議員後，繼續在獄中遠端遙控詐領，青年參政不該只是年輕的面孔，不該出現只會聽從母言，貪圖民脂民膏的魁儡民代，請還給市民乾淨的議會。
旗津鼓山鹽埕市議員參選人王泳淇則說，大港開唱今年將再度於鹽埕舉行，回顧這幾年是受到國民黨一直以政治掛帥，攻擊這場廣受年輕人喜愛的音樂祭，許多台灣獨立音樂表現出非常強烈的反抗性，高雄需要的是心胸開闊，願意了解、傾聽的市議員，而不是政治掛帥、立場搖擺不定又阻礙文化發展的政客。
左營楠梓市議員參選人陳子瑜則指出，總質詢是議員監督市府施政的重要環節，他也點名市議員李眉蓁，在第三屆第五會期時，竟詢問說高雄銀行對於參加東京奧運的選手有什麼付出？這種平常即可透過調集到的公開資訊，居然要用到總質詢的珍貴時間，顯然是不認真又沒做功課，不但浪費市民賦予的權力，也導致市政推動遭到延宕。