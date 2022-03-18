俄烏戰火延燒！外媒：漢堡王想關俄800家分店 但有困難
俄烏戰火持續延燒，已有多間歐美亞洲的品牌宣布，撤出或暫停在俄羅斯的業務，但似乎不是所有商家都能順利撤離。有外媒報導稱，知名速食連鎖店漢堡王（Burger King）也有意暫停在俄業務，但因為特許經營協議和合資企業等相關規定，無法立刻合法關閉在俄羅斯的800間分店。
綜合《美國消費者新聞與商業頻道》（CNBC）等外媒報導，漢堡王母公司餐飲品牌國際公司（Restaurant Brands International），其國際總裁希爾（David Shear）在週四給員工的信件中說到，集團雖然已公布要關閉在俄羅斯的800間分店，但沒有法理依據能單獨做出有關行動，因為針對漢堡王在俄國的業務，RBI只佔15%的權益，其他則分別由Capital Ukraine、VTB Capital及Alexander Kolobov持有：「我們想立即關閉漢堡王在俄羅斯的所有業務嗎？是的，但我們現在能強制暫停營運嗎？沒辦法。」
聲明中並提到，當特許經營協議和合資企業形成時，對長期投資和責任，就有廣泛承諾以共同發展業務，沒有法律條款允許該集團可以單方面更改合約，或允許任何合作夥伴，能以簡單的方式就推翻整個協議，這點不只是在漢堡王或俄羅斯，而是全球任何想認真投資產業者，都不會同意隨便就能終止長期業務關係的建立：「這就是為什麼當我們被問到何不單方面關閉業務時，我們會說這是一個複雜的法律程序。」
不過，這並不意味著漢堡王就此放棄採取任何行動，雖然還需要一段時間，但該集團已經開始處理在俄國的所有權股份，拒絕批准新的投資和擴張，並承諾將利潤轉贈給聯合國難民署 (UNHCR)，並立即捐出100萬美元，還與超過25個國家/地區的特許經營商合作，向支持烏克蘭難民的非政府組織，分發了價值200萬美元的漢堡王免費餐券。
《商業內幕》則指出，特許經營協議是快餐業的常態，可以為公司帶來利潤，同時保護集團免於承擔大部分的責任，但也可能遭遇像今天漢堡王在俄國的難題。麥當勞是第1家撤出俄羅斯的美國主要快餐連鎖店，之所以能快速進行，是因為麥當勞在當地的分店業務，有84%都是由其經營和擁有，這意味著麥當勞可大大降低業務撤出時會有的困擾。