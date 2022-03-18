提近百件法律修正案　周春米：法律必須解決鄉親困難

民進黨立委周春米今（18）日公布其立委任期間提出的法案，以及三讀通過的法案，更進一步列出法官法、律師法、刑事訴訟法等關鍵法律條文修正案的簡介。周春米證明，以屏東女性、法律專業被推薦成為民進黨不分區立委，是有足以匹配的成績單，她也表示，自己長期耕耘司法法制領域，前後也獲得7次公督盟優秀立委的肯定。
周春米表示，第十屆第四會期，她又回到最擅長也最熟悉的司法法制委員會，自己擔任立委以來，總共主題案95件法案，其中30案獲得三讀通過，更獲得7次獲得公督盟優秀立委的肯定。然而在數字之外，她注重的是如何能讓法律更貼近民眾生活，讓民眾權益獲得更佳的保障。
周春米過去擔任法官和律師，亦協助時任立法委員的屏東縣長潘孟安，和律師團到恆春法律諮詢長達10年，身為法律人，她始終秉持透過自己的法律專業，協助屏東鄉親解決困難。
周春米指出，2016年受到總統蔡英文的推薦，以法律專業獲提名民進黨不分區的立法委員，進入到立法院的體制，和民進黨政府一起進行一連串的司法改革，包括：法官法、律師法、刑事訴訟法等法律的修正，還有近期即將上路的國民法官法，甚至為了避免憾事再度發生，她也協助推動跟蹤騷擾防治法三讀通過，這是屏東鄉親的痛，正因如此，她更是全力投入，捍衛更多人身安全。
周春米說，這6年來提出及三讀通過的法律條文修正案，不只參與台灣司法改革的歷程，更發揮專業，從鄉親的生活出發，修正條文，完善法律，這才是立法委員應該盡到的責任及本份。