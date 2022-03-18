助新住民重返職場！勞動部推廣安穩僱用計畫曝

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後來李經雨到台南就業中心尋求協助，因她曾參加美容相關職訓課程，就服員積極為她盤點工作職能，擬定再就業計畫，並利用「安穩僱用計畫2.0」方案幫她推介至生技公司擔任門市人員，負責銷售保養品、化妝品，讓她直呼：「非常謝謝就業中心幫忙」。她也努力投入工作，珍惜得來不易的工作機會。
李經雨穩定工作迄今，公司也很肯定她的學習熱忱，因她有美容職訓經驗，對保養流程與護膚方法都很清楚，因此向消費者解說產品時表現得很專業，也讓顧客多了一份信賴感。李經雨很高興能從事自己有興趣的工作，不僅有穩定薪資，還找到自信、持續成長。
雲嘉南分署長劉邦棟指出，受疫情影響，很多民眾找工作不順利，勞動部持續推動「安穩僱用計畫2.0」方案，加碼讓勞雇雙方都有獎勵津貼，希望能增加誘因，鼓勵雇主提供優質職缺給待業民眾，同時提升民眾的工作意願，共創勞雇雙贏。
劉邦棟進一步說明，「安穩僱用計畫2.0」方案雇主只要透過公立就服機構推介，聘僱待業勞工做全時工作，滿2個月可獲僱用獎助1萬5,000元，滿4個月再給1萬5,000元，最高可領3萬元，而勞工就業滿2個月則可獲1萬元、滿4個月再獲1萬元，合計最高可領2萬元。該計畫將到今年6月30日止。歡迎有求職、求才需求的雇主與民眾就近洽詢公立就業服務機構，或電洽06-6985945轉1329。