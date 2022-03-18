台灣辦桌怎麼慢慢消失？眾人揭「致命原因」：實在回不去
往往去參加婚禮時，總是會帶著禮金前往，除了給新人祝福之外，也都會非常期盼喜宴上的桌菜有什麼神秘好料，而歲著時代的推演，你是否發現現在多數人辦婚禮不是在飯店就是婚宴館，路邊的辦桌文化可以說是越來越少見呢？就有網友討論「為何辦桌越來越少了啊？」貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「在地辦桌的流水席，才是霸氣的台灣味，有很多彩色帆布搭建的場地和總鋪師料多澎湃的好手藝，還有親朋好友相聚的人情味，但是自從服務、空間舒適的婚宴館興起之後，幾乎都快忘記上次參加流水席辦桌是什麼時候.....大家也喜歡這種辦桌文化嗎？現在可以說是越來越少」。
貼文一出，網友紛紛回應「流水席的辦桌真的料多實在....而且吃超飽」、「流水席菜色多樣又便宜，又吃的粗飽.....」、「很多流水席總舖師煮的比很多婚宴餐廳好吃100倍」、「我也愛吃流水席的辦桌，吃得飽又能打包滿滿」、「不知為何總鋪師的流水席都有個特有的味道，是餐廳做不出來的耶」、「真的就是流水席辦桌最對味」。
而也有不少人提到「現代人開始更注重飲食衛生了啊.....實在是蠻可惜的」、「小時候辦喜宴都是流水席，料多實在味道也超棒，現在婚宴館根本完全不能比，但傳承的人少了，環境也比不上就下去了」、「真的越來越少，連南部很多都開始辦在婚宴館，真的懷念」、「食安衛生的問題越來越受重視，這沒辦法控制」。（編輯：張嘉哲）