UBA／頂尖對決！文化女籃挑戰隊史第20冠

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，adidas不僅是UBA大專籃球聯賽的最佳夥伴，也是文化女籃多年以來的最強應援。在本屆賽事中，文化女籃也不負眾望攻進小巨蛋的決賽舞台，準備挑戰隊史第20冠，充分展現「I’m Possible 我 就是可能」的贏家態度。
UBA勁旅文化女籃來勢洶洶，誓言問鼎冠軍! 而adidas於今年推出的「I’m Possible 我 就是可能」更能充分印證在文化女籃所展現出的球技、態度與拚戰精神上，就像品牌一直以來堅信的：只要有信念，沒有不可能；只要敢突破，我就是可能。陣中唯一大四球員，劉倩玲分享自身經驗時提到 「在升大二的那年，意識到自己需要扛起帶領學妹們的責任，教練團也給予很大的信任，而我透過在場上做不同的嘗試之中，漸漸突破先前認為很難或是不容易的事，除了帶給自己很大的信心也期待能為學校拿到冠軍。」
面對週末決賽，去年因傷缺陣四強賽的王玥媞在談到今年目標時表示「希望自己除了得分之外，在防守端也能貢獻，頂住壓力，朝我們的奪冠目標堅持到底。」大學4年連續拿下4次UBA冠軍的中華女籃射手黃鈴娟則以學姐身份鼓勵後進「每天陪伴學妹們練球，過程固然辛苦，但就是為了這重要的一刻，期待學妹們專注在場上，展現信心與對抗性，發揮賽前教練團設定好的策略，在最後兩場球賽中盡情去享受比賽!為自己勇敢、為團隊堅持，為球隊拿下最好的成績，當天也會到場替她們加油」