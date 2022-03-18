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中火燒出選戰硝煙　蔡其昌指盧秀燕害多吸15個月壞空氣

▲蔡其昌在臉書秀出盧秀燕就任紀念品「谷關空氣瓶」，指控她炒作中火空污議題作為自己的政治提款機。（圖／蔡其昌臉書，2022.03.18）
▲蔡其昌在臉書秀出盧秀燕就任紀念品「谷關空氣瓶」，指控她炒作中火空污議題作為自己的政治提款機。（圖／蔡其昌臉書，2022.03.18）

記者顏幸如/台中報導

2022-03-18 13:08:542022-03-18 13:10:45

中火燃煤救全台灣話題不斷延燒，立法院副院長蔡其昌4天來3度發文，批評台中市長盧秀燕只會喊口號不會做事，把中火當政治提款機，企圖掩蓋空污政見跳票的事實：「要不是中市府卡件阻擋中火以氣換煤，台中人需要多吸15個月不好的空氣嗎？」

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303全台大停電事故後，中火持續扮演電力救援角色，近幾天中部地區空氣品質惡劣，正值台中市議會臨時會期間，府會戰得不可開交。面對綠營議員質疑，盧秀燕前天高分貝喊話「少數民代不要當中火的門神」，此話引爆台中市綠營立委們怒氣，包括林靜儀、何欣純、張廖萬堅、莊競程都跳出來反擊。

▲中部地區近幾日空氣品質惡劣，中火燃煤救全台灣話題延燒不絕。（圖／蔡其昌臉書，2022.03.18）
▲中部地區近幾日空氣品質惡劣，中火燃煤救全台灣話題延燒不絕。（圖／蔡其昌臉書，2022.03.18）
蔡其昌更在4天內發了3篇臉書「中火文」，質疑盧秀燕罔顧市民健康，以政治手法操作中火空污問題，企圖掠奪個人的政治利益，幾乎所有台中市綠營民代都上網留言力挺。由於蔡其昌被視為綠營挑戰盧秀燕執政的熱門人選，原屬環保範疇的中火議題，飄出濃濃選戰硝煙味。

經濟部長王美花今（18日）在立院說明，中火共10部機組，因有相關環保承諾，空污季只有開7部，從去年10月到最近，平均發電量只5部多。

▲蔡其昌上午會同水保局在外埔區勘查綠廊道改善工程。（圖／蔡其昌臉書，2022.03.18）
▲蔡其昌上午會同水保局在外埔區勘查綠廊道改善工程。（圖／蔡其昌臉書，2022.03.18）
蔡其昌今出席地方活動，受訪時重砲批評盧秀燕，並要求她為4年前「市長換人、空氣換新」的空頭支票向台中人道歉。

蔡其昌指出，全台灣的空污問題都一樣，分為移動污染源、固定污染源、境外污染源3大類，中火屬固定污染源，但並非導致空污的唯一原因，「只要空氣不好，盧市長就把所有污染問題指向中火，以為只要打中火她就可以當選。這種將責任推給中央、抹黑所有跟她意見不同的政治人物，是最要不得的心態。」

蔡其昌說，幾年前他在立法院做了主決議，公開呼籲盧秀燕一起監督中火、加速以氣換煤降低空污，「盧市長不但不願意配合，甚至台電加速以氣換煤、送件到市府時，被以都審等理由卡件15個月，中央只好自行發證照，現在還有膽量說她都很支持。」

蔡其昌並向盧秀燕喊話，指身為首長要有能力解決問題，而非整天喊口號、用政治手段操弄議題，「當初『市長換人、空氣換新』口號喊得漫天價響，現在4年到了，人民還是處在霧茫茫的空氣品質當中，盧市長應該拿出政治人物該有的基本態度，為自己開的空頭支票向社會大眾道歉。」

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