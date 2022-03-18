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快訊／本土增1例！境外增74例　無死亡個案

▲指揮中心發言人莊人祥表示，今（18）日增1例本土病例。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥表示，今（18）日增1例本土病例。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-03-18 14:02:412022-03-18 14:04:41

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增75例COVID-19確定病例，分別為1例本土個案及74例境外移入(36例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

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指揮中心表示，今日新增本土個案(案21792)，為南部30多歲男性，曾接種2劑BNT疫苗，3月14日開始陸續出現喉嚨不適、畏寒及咳嗽等症狀，自行購買家用快篩陽性後，3月17日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(CT值11.4)，感染源調查中，衛生單位將持續進行疫調及相關防治工作。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為52例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(18例)、美國(9例)、印尼(7例)、加拿大(3例)、波蘭(2例)、柬埔寨、香港、南非、馬來西亞、俄羅斯、印度、巴基斯坦、菲律賓及英國(各1例)移入，另26例調查中。入境日介於去(2021)年12月17日至今(2022)年3月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,690,787例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,668,696例排除)，其中21,658例確診，分別為6,110例境外移入，15,494例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

▲今（18）日增1例本土病例。（圖／指揮中心）
▲今（18）日增1例本土病例。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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