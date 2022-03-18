三星A33萬元新機登台 大螢幕大電量、拍照直逼旗艦機
三星旗下的A系列中高階手機，不同於旗艦機的爆紅買氣，A系列屬於細水長流，像是A52及A52s去年長踞6個月最熱賣Android手機。三星今（18）日在台推出中階新機Galaxy A33 5G、A53 5G，配置4+1鏡頭、最高120Hz螢幕更新率、5,000mAh大電量等規格，Galaxy A33 5G 售價11,990元起，預計4/22開賣；Galaxy A53 5G售價14,990元起，預計4/1開賣。即日起至3/24，在全台三星智慧館、三星商城預購Galaxy A53 5G，即贈真無線藍牙耳機Galaxy Buds Live（市價5,990元），4/1~5/15上市期間購買Galaxy A53 5G即贈25W快充通用型旅充（市價590元）。
Galaxy A33搭載6.4吋U極限全螢幕、90Hz螢幕更新率，Galaxy A53 5G搭載6.5吋O極限全螢幕、120Hz螢幕更新率，兩款皆具備5,000mAh大電量、IP67防水防塵。拍照部分，主鏡頭具備OIS光學防手震，提供清晰穩定的拍攝畫面，123度超廣角鏡頭；而物件橡皮擦功能可輕鬆去除照片中的多餘雜物。此外，內建美顏錄影及FUN Mode趣味模式，可任意調整美顏程度、選擇喜愛的濾鏡，與親朋好友盡情享受自拍時光。
A33 5G推出卡夾式背蓋，可將常用的卡片直接收納於手機背面，搭配線條感外型時尚便攜；或可選用透視感應皮套，兼具保護及瀏覽機能性；A53 5G則推出立架式保護背。