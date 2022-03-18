弱勢遇法律問題怎麼辦？香港法律系畢業生創社企助底層

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讓這群創辦人走到一起的，是2019年由公益法全球網絡（PILnet）舉辦的Law for Change比賽。這個比賽的目的為引導學生思索如何以法律改變社會，而當年比賽的主題是「社區」與「可持續性」，憑著各自在非牟利機構的見聞，這群法律系畢業生留意到社會上有許多基層以至非牟利機構在面對法律問題時往往束手無策，無法靠自己獨立解決。團隊認為法律援助治標不治本，長遠之計還是要培養非營利機構處理法律問題的能力，機構未來便有能力幫助服務的基層解困。
要有效培養社福機構應對法律問題的能力，還需一群具備法律知識的人才相助。 團隊想到身邊正有一大群具備法律知識的同窗希望服務社會又不知從何處入手。創辦人之一Acacia分享：「曾經收到一位法律系同學傳來短訊，主動問我有沒有更多工作可以分配給她，原來她剛在律師行結束一天的實習，覺得自己一天下來好像什麼也沒做，想做點有意義的事。」為民解困，是許多法律系學生心中「有意義的事」，他們對服務社會抱有熱誠，不求高薪厚職，只想運用自己的法律知識服務社區，但又找不到這樣的出路。
眼見有基層急需法律授助，又有法律系畢業生樂意伸出援手，團隊於是參考外國例子，成立A2J把人才串聯在一起。在社創基金的資助和創新園的幫助下，A2J展開了為期一年的原型項目，將參與項目的法律系畢業生派到非營利機構，深入了解機構的情況，按其需要舉辦工作坊與教育活動。另外還會向機構的服務對象提供法律義診服務，當中包括安排義務律師提供初步法律支援和建議，期望藉著早期介入，減少個案進入訴訟的需要，並提高受助者面對法律問題的信心。項目也期望透過這些法律支援服務，提高非牟利機構幫助服務對象應對法律疑難的能力，以及加強大眾關注弱勢社群缺乏足夠法律支援的問題。希望在解決法律問題之餘，亦能夠改變社會。
回到項目的實際運行情況，派到香港婦女勞工協會的Fellow / 法律系畢業生Luke分享，不少非營利社福機構資源不足，就像他初來乍到時，不但要自行帶備電腦，而且沒有個人的辦公桌，周遭堆滿比人還高的紙箱。他坦言剛開始確實不太適應協會的工作環境，但很快，這種感覺便由助人的滿足感取代：「曾經有位求助者因為懷孕而在職場遭受到很多不公平的待遇，但到處查訪也找不到法律支援服務，我遇見她時，她整個人都很低落，說她每晚都在偷哭。直到我們和義務律師一起為她做了免費法律諮詢後，她才振作起來，很真誠地向我們道謝。看見自己微小的付出對別人而言意義重大，對我而言是一個很難忘的經驗。」Luke說。他認為基層背負著形形色色的故事，自己未必經歷過，因此他接下來的一大課題，就是學習如何讓基層知道自己的遭遇與困難有得到聆聽與重視，與基層建立起關係。
過去一年，A2J獲得與香港婦女勞工協會合作的成功經驗，目前會繼續專注勞工權益的範疇，同時亦會積極關心其他法律議題，並尋求與不同社福團體合作的機會，期望能幫助更多需要法律援助的市民，逐步實現以法律守護公義的願景。