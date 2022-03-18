嘉義增1例本土個案！30多歲男自行快篩陽性 感染源不明
中央流行疫情指揮中心今（18）日公布，國內新增1例本土個案，為嘉義市感染源不明個案，發言人莊人祥表示，這名個案為南部30多歲男性，曾接種2劑BNT疫苗，3月14日開始陸續出現喉嚨不適、畏寒及咳嗽等症狀，自行購買家用快篩陽性後，3月17日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，CT值為11.4，感染源調查中。
另在疫苗接種狀況，莊人祥比較，昨日疫苗接種 7萬5370 人次，其中 AZ疫苗接種 708 人次， 莫德納疫苗種 4萬6548 人次，高端疫苗接種 3,379 人次，BNT疫苗接種 2萬4735 人次，截至目前為止，累計接種 4886萬1874 人次。COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率第 1 劑 83.26%、第 2 劑 77.85%、 基礎加強劑接種率 0.81%、追加劑接種率 47.61%。（編輯：林莞茜）
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