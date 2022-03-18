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質詢遭嗆！蔣萬安稱立院非動物園　顏若芳：想起丟豬內臟

▲國民黨立委蔣萬安質詢爭議不斷。（圖／資料照）
▲國民黨立委蔣萬安質詢爭議不斷。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-18 14:24:24

國民黨立委蔣萬安本月11日於議場質詢，卻被行政院長蘇貞昌反將一軍，後續風波持續延燒，藍委更提議要禁止反質詢，引發關注與論戰。民進黨台北市議員參選人顏若芳今（18）日對此表示，「反質詢」的邏輯真的非常奇怪，若國民黨每一位委員，都能夠用功做功課、問有內容的問題、提出真正對國家人民有益的提案質詢，用理性有理的質詢方式，根本就不需要禁止「反質詢」。

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▲民進黨發言人顏若芳被爆同居已婚立委王定宇，為此，府黨高層深夜急電溝通處理。（圖／民進黨提供）
▲顏若芳表示，若國民黨每一位委員都能用理性有理的質詢方式，根本就不需要禁止「反質詢」。（圖／民進黨提供）
顏若芳說，國民黨為了保護蔣萬安，而提出所謂的「反質詢」就是為了「公子」量身定做的法案。「反質詢」的邏輯真的非常奇怪。但蔣萬安不這樣覺得，今天還對媒體向蘇貞昌喊話稱「立法院是國會殿堂，不是動物園」。

顏若芳說，聽到真的是笑死人，最不尊重國會殿堂的不就是國民黨嗎？還記得前陣子國民黨立委費鴻泰大罵官員「國賊」、國民黨委員們在國會殿堂丟豬內臟、潑水、撒麵粉來霸佔國會殿堂，這一些舉動到底是誰不尊重立法院？

顏若芳表示，若國民黨每一位委員，都能夠用功做功課、問有內容的問題、提出真正對國家人民有益的提案質詢，用理性有理的質詢方式，根本就不需要禁止「反質詢」。應請蔣萬安和國民黨先認真好好當個民意代表，不要浪費國家公帑。

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