沒被邀面試不意外！履歷「萬年寫法」錯了 人資絕不錄取
求職者如果對某公司的工作內容有興趣時，都會先寄出履歷等待評估是否合適，事後才會收到面試邀約。不過，就有一名網友指出，自家公司時常收不少詭異履歷，讓他一看搖頭直喊「誰會找您來面試啊！」隨即曝光履歷的地雷寫法，而引起討論。
原PO於臉書社團《爆怨公社》無奈表示，「我真的搞不懂一些要找工作的求職者…找工作，也投了履歷，然後人力銀行履歷表上想要的工作跟未來的期許都跟您投的行業完全無關，那誰會找您來面試啊。」
他舉例，公司最近開出旅館櫃檯的職缺，但收到的履歷卻讓他大開眼界，履歷上不乏出現「希望自己以後做個音樂人」、「希望自己未來是個有名的廚師」或「希望自己成為保家衛國的軍人」等字句，讓他傻眼抱怨「大哥啊…那就趕快去簽志願役啊！幹嘛還來投櫃台履歷」。
貼文曝光後，隨即引來許多人有感而發，「你這個，我感同身受，履歷表和應徵的職位根本天跟地，身為面試者，每次看到履歷表時，理智線斷裂好幾根」、「萬年履歷，沒在修改內容的」、「不是每個人都會寫履歷，參考他做過的工作經歷就好」。
但也有人意見相左，認為「說未來也不行，好嚴格」、「工作還談什麼夢想？你公司也蠻搞笑的」、「我是面試者其實我不太會看這個，我只有看學經歷，證照有那些而已…因為如果他成功了就不會來投履歷表了啊！」（編輯：陳雅雲）