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18歲公民權協商破局　青民協：勿議題交換錯過憲改時刻

▲張育萌指出，不應該用任何議題交換其他議題，讓得來不易的憲改時刻被再次錯過。（圖／NOWnews資料照）
▲張育萌指出，不應該用任何議題交換其他議題，讓得來不易的憲改時刻被再次錯過。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-18 14:32:20

立法院在昨（17）日針對18歲公民權修憲案進行協商，但未達成共識，國民黨團曾銘宗表示，國民黨贊成18歲公民權入憲，不過由於民進黨的「不良記錄」，應將動物保護、環境權等議題共同討論，而非「打假球」。對此，青年民主協會理事長張育萌接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，各個團體當然樂見各個政黨透過不同議題討論修憲，不過不應再因「議題換議題」而喪失重要的憲改時刻。

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曾銘宗表態，國民黨贊成18歲公民權入憲，但需要朝野共識，因為修憲門檻非常高，以目前立院席次來看，想修憲必須有朝野高度共識「但民進黨只是基於民進黨政治利益在考慮，沒有朝野溝通，沒有真正要修憲，是打假球」。

曾銘宗指出，如果民進黨真的想修憲，朝野應回到修憲委員會，除18歲公民權外，包括動保、環境權等議題都可以談。

而民眾黨團邱臣遠態度相同，希望可一併處理國會選制採聯立制以及動保入憲，在18歲公民權有共識後，後續可以把動保入憲法18歲公民權提案，希望各黨團支持。

對此，張育萌認為，對於民進黨來說，作為執政黨應該要促進各種議題的討論，同時維持施政與政治立場的一致性，以讓朝野對於修憲更加完備且有共識。

而對於國民黨的立場，張育萌指出，以修憲來說，樂見所有政黨對於各式議題進行討論，但不應該用任何議題交換其他議題，我們不希望時隔7年，再一次那麼重要的憲改時刻被再次錯過。
 

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