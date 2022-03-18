再獲口袋國會評比全院優質立委 高虹安：我又得獎了！
口袋國會今（18）日公布立法院第十屆第四會期立委評比結果，共有5位立委獲得全院優質立委殊榮，其中台灣民眾黨立委高虹安獲得四星優質立委肯定。這是繼第三會期獲獎之後，再度贏得優質立委殊榮，高虹安感謝獲得肯定，會繼續努力於立法院監督問政、推動福國利民法案。
高虹安表示，繼第三會期獲雙料優質立委榮耀後，很榮幸第四會期獲頒全院四星優質立委，蟬聯雙料優質優良立委，無論是全院或委員會表現，皆受到高度肯定。她表示，肩負超過158萬選民的選票託付，一刻也沒忘記國人對自己的期許，會繼續努力於立法院監督問政、推動福國利民法案，讓台灣變得更好。
台灣民眾黨表示，高虹安暨繼第三會期獲雙料優質立委後，第四會期亦獲頒全院四星優質立委、教育文化委員會三星優良立委；張其祿委員延續第三會期好表現，此次亦再次獲頒財政委員會四星優質立委；賴香伶委員此次獲頒全院三星優良立委，問政表現相當突出。
民眾黨指出，一直秉持著理性問政、專業導向，也屢獲各界肯定，證明這樣的路線是許多人民期盼與樂見，在國會殿堂的攻防都是本於專業知識與正確數據，亦不會流於謾罵。立法院的質詢是理性互動的問政，絕非充滿仇恨與羞辱性的言詞，不樂見在立法院不斷升高對立，還是要回歸專業理性。
民眾黨強調，如今藍綠惡鬥、國際情勢變化劇烈、中國又頻頻放出威脅、民生波動，讓人民苦不堪言，他們將擔負最強在野黨的責任，繼續為人民發聲，希望台灣因為我們越來越好。