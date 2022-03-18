中職／中職熱身賽明登場 ELEVEN體育家族不收費
2022中華職棒官辦熱身賽明天登場，五支球隊進行兩輪對戰，各隊出賽8場。ELEVEN體育家族將完整播出20場比賽，球迷可鎖定ELEVEN體育1台、體育2台、官網、OTT以及Twitch，關注五隊備戰新球季的狀況。
官辦熱身賽將在斗六、澄清湖、台南、嘉義市四地球場開打， 19日晚間17:00官辦熱身賽將於兩地開打揭開序幕，由味全龍與統一7-ELEVEn獅在台南棒球場交手，ELEVEN體育家族人氣最旺的時間主播陳捷盛搭配曹大帥曹竣崵，在體育二台為大家服務，前獅隊王牌曹竣崵兒子曹祐齊去年季中選秀被味全龍隊以第二指名選進，自辦熱身賽投球表現不俗，也是父子檔有機會首次在電視上一同出現。而另一場在澄清湖棒球場上演的樂天桃猿與中信兄弟之戰則由主播陳雄威搭配草總謝長亨，默契搭檔再次聚首ELEVEN體育一台。
五支球隊以賽代訓，利用官辦熱身賽調整到最佳狀態，也是各隊決定開季一軍球員的參考。中職官辦熱身賽ELEVEN體育家族除了將帶來全部場次電視轉播外，網路平台部分也有ELEVEN SPORTS OTT以及最新合作的Twitch平台可以選擇觀看，更多詳細轉播資訊，請鎖定ELEVEN體育家族官網及社群查詢，周末看球一起為中職33年轉播暖身。