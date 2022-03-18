香港抗疫工作分配惹議！微博罵翻：髒活累活全大陸去的做

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，在微博貼出分工表的用戶「風中微塵」，擁有286.7萬追蹤者，曾接受《央視》訪問，自稱為「香港警嫂」。許多中國網友看到分工圖後都憤怒的表示，大陸醫護人員不顧個人安危，離鄉背井前去香港支援，卻淪為廉價看護勞力、做低階病房助理的工作，同樣是護士，卻要包攬絕大部分的髒活、累活。
被罵翻後，香港醫管局緊急出面滅火，說醫管局與大陸援港醫療隊就亞博館的醫療工作，正積極討論協商，故先因應分階段熟悉系統及工作流程，擬定初步分工計劃，作為壓力測試。現在雙方已完成對接討論、達成共識，並將一起負責臨床護理工作，共同為香港病人提供專業護理服務，沒有輕重分配的問題。
有香港護理人員向港媒透露，香港病房助理人手長期不足，香港本地護士的工作內容，一直都包括換尿片、餵飯等，認為有關分工表只為初期模式，日後或有更改，雙方需要時間磨合，呼籲不熟悉醫護工作的人，不要隨便煽風點火、加劇中港矛盾。
香港特首林鄭月娥被問到此事時也表示，醫管局並非所有設施都交由大陸團隊，而是以協作形式或混合模式分工，並得到雙方同意，認為不應該由外部人士，單單憑1張紙，就直接評論有關事項。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。