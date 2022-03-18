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香港抗疫工作分配惹議！微博罵翻：髒活累活全大陸去的做

▲香港疫情爆發，港府向北京請求支援。圖為中國大陸的醫療人員協助香港進行病毒檢測等工作。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港疫情爆發，港府向北京請求支援。圖為中國大陸的醫療人員協助香港進行病毒檢測等工作。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-18 14:51:25

香港新冠疫情嚴重，連續多日都是確診破萬，單日因疫死亡人數也持續破百，雖然北京應香港特區政府請求，派出大量醫護人員前往香港支援；然而，中國多地也陸續爆發疫情，包含與香港距離最近的廣東省，微博上除了埋怨香港害大陸疫情倒灌之外，還出現質疑香港醫護工作分配問題的聲浪，質疑是否把髒的、累的，都丟給大陸去支援的人做。

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綜合香港媒體報導，1份疑似是大陸援港護士與香港醫管局護士，在亞博館大型隔離設施的分工表，近2天在微博等平台上流傳，由早上7點至傍晚6點，共有31項工作，大陸醫護人員佔了22項，從上頭寫的內容來看，大陸去的護士需要幫忙替病患換尿布、清空尿袋、口腔護理、量度維生指數及血糖、為病人翻身、喂飯，而香港護士則負責派藥、注射等工作，引起爭議。


▲1份名為「『協同模式』開展初期護理常規工作及分配」，疑為大陸護士到香港支援的分工表，近日引起熱議。（圖／翻攝自微博）
▲1份名為「『協同模式』開展初期護理常規工作及分配」，疑為大陸護士到香港支援的分工表，近日引起熱議。（圖／翻攝自微博）
據了解，在微博貼出分工表的用戶「風中微塵」，擁有286.7萬追蹤者，曾接受《央視》訪問，自稱為「香港警嫂」。許多中國網友看到分工圖後都憤怒的表示，大陸醫護人員不顧個人安危，離鄉背井前去香港支援，卻淪為廉價看護勞力、做低階病房助理的工作，同樣是護士，卻要包攬絕大部分的髒活、累活。

被罵翻後，香港醫管局緊急出面滅火，說醫管局與大陸援港醫療隊就亞博館的醫療工作，正積極討論協商，故先因應分階段熟悉系統及工作流程，擬定初步分工計劃，作為壓力測試。現在雙方已完成對接討論、達成共識，並將一起負責臨床護理工作，共同為香港病人提供專業護理服務，沒有輕重分配的問題。

有香港護理人員向港媒透露，香港病房助理人手長期不足，香港本地護士的工作內容，一直都包括換尿片、餵飯等，認為有關分工表只為初期模式，日後或有更改，雙方需要時間磨合，呼籲不熟悉醫護工作的人，不要隨便煽風點火、加劇中港矛盾。

香港特首林鄭月娥被問到此事時也表示，醫管局並非所有設施都交由大陸團隊，而是以協作形式或混合模式分工，並得到雙方同意，認為不應該由外部人士，單單憑1張紙，就直接評論有關事項。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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