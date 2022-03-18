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雷／《華燈3》揭兇手！蘇媽媽一句話惹殺機　結局藏淚彈

▲左起郭雪芙、謝欣穎、江宜蓉、楊謹華、林心如、劉品言、胡瑋杰、謝瓊煖主演的《華燈初上》播出大結局。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲左起郭雪芙、謝欣穎、江宜蓉、楊謹華、林心如、劉品言、胡瑋杰、謝瓊煖主演的《華燈初上》播出大結局。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-03-18 15:53:092022-03-18 16:36:24

Netflix懸疑影集《華燈初上》從去年11月上架，今（18日）下午3點播出第三季大結局，楊謹華飾演的媽媽桑「蘇慶儀」在光酒店頭部遭到重擊，顱內出血、顱骨破裂，這樁紅鞋女屍命案追緝真兇112天，終於揭曉犯人是誰。

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▲劉品言在《華燈初上》遇人不淑。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲劉品言在《華燈初上》遇人不淑。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
以下劇情有雷！

花子得知蘇慶儀要從羅雨儂身邊奪回親生兒子子維（劉敬飾），跑到光酒店找她理論，剛好撞見蘇慶儀和江瀚（鳳小岳飾）雨中激吻，出於對羅雨儂的保護慾，花子出言指責蘇慶儀，反被蘇慶儀譏諷：「難道妳以為只有妳可以當羅雨儂的好朋友？別往自己臉上貼金，她之所以幫妳救妳，是因為妳的存在滿足羅雨儂自以為可以幫助別人的病，說穿了妳根本就是一條狗。」這句話激起花子心中創傷，想起前男友（張睿家飾）罵她：「妳就是我養的一條狗。」一時憤怒而拿起菸灰缸砸死蘇慶儀。

▲《華燈初上》劇中刑事警察三人組，左起為Dora謝雨芝、楊祐寧、章廣辰。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲楊祐寧（中）、章廣辰（右）同僚變敵人。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
劇中也揭曉為什麼羅雨儂對花子這麼重要，兩人在獄中相遇，花子被獄友欺負時，是羅雨儂為她得罪牢房大姐，花子對羅雨儂敞開心胸，坦言被前男友騙去賣淫，「一開始騙，最後用逼，他拿我的錢去養別的女人，我就拿刀刺他。」在花子出獄那天，前男友又跑來糾纏，羅雨儂及時開車衝撞前男友，把他嚇跑，又給了花子容身之處，姊妹情誼越來越深。

但是花子殺人過程被江瀚錄音下來，為了湮滅證據，阿達（章廣辰飾）撞死江瀚，羅雨儂跑來質問花子時，花子感到無地自容，失聲痛哭：「她要帶走子維，我太生氣，對不起。」最後花子在老家向羅雨儂擁別，跑去向刑警潘文成（楊祐寧飾）自首，阿達也因為幫忙棄屍入獄。

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