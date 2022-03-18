雷／《華燈3》揭兇手！蘇媽媽一句話惹殺機　結局藏淚彈

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花子得知蘇慶儀要從羅雨儂身邊奪回親生兒子子維（劉敬飾），跑到光酒店找她理論，剛好撞見蘇慶儀和江瀚（鳳小岳飾）雨中激吻，出於對羅雨儂的保護慾，花子出言指責蘇慶儀，反被蘇慶儀譏諷：「難道妳以為只有妳可以當羅雨儂的好朋友？別往自己臉上貼金，她之所以幫妳救妳，是因為妳的存在滿足羅雨儂自以為可以幫助別人的病，說穿了妳根本就是一條狗。」這句話激起花子心中創傷，想起前男友（張睿家飾）罵她：「妳就是我養的一條狗。」一時憤怒而拿起菸灰缸砸死蘇慶儀。
劇中也揭曉為什麼羅雨儂對花子這麼重要，兩人在獄中相遇，花子被獄友欺負時，是羅雨儂為她得罪牢房大姐，花子對羅雨儂敞開心胸，坦言被前男友騙去賣淫，「一開始騙，最後用逼，他拿我的錢去養別的女人，我就拿刀刺他。」在花子出獄那天，前男友又跑來糾纏，羅雨儂及時開車衝撞前男友，把他嚇跑，又給了花子容身之處，姊妹情誼越來越深。
但是花子殺人過程被江瀚錄音下來，為了湮滅證據，阿達（章廣辰飾）撞死江瀚，羅雨儂跑來質問花子時，花子感到無地自容，失聲痛哭：「她要帶走子維，我太生氣，對不起。」最後花子在老家向羅雨儂擁別，跑去向刑警潘文成（楊祐寧飾）自首，阿達也因為幫忙棄屍入獄。