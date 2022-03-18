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侯家軍也不一定都贏得初選　黃志雄：傾向不協調直接民調

▲國民黨新北市黨部主委黃志雄今（18）日在市黨部的一樓，張貼國民黨111年直轄市議員選舉候選人的提名登記有關事項。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.18）
▲國民黨新北市黨部主委黃志雄今（18）日在市黨部的一樓，張貼國民黨111年直轄市議員選舉候選人的提名登記有關事項。（圖／記者陳志仁攝，2022.03.18）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-18 14:59:41

國民黨新北市黨部今（18）日公告111年直轄市議員選舉候選人的提名登記有關事項，預計3月22至23日領表、3月23日至25日受理登記；國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，包含平地、山地原住民在內的13選舉區，將提名37人，希望能夠贏得34席過半的席次。

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黃志雄指出，中央公告是以現任為優先的原則，不過只要是選區登記的人數超過提名席次，無論是否為N＋1（現任席次增加提名1席）的選區，只要協調不成的話，現任者都需參與初選的機制；此外，他是運動選手出身的看法，認為只要初選的機制是公平、公正、公開，儘量傾向不協調而直接進入初選民調的階段，何況侯家軍也不一定都會贏得初選。

黃志雄評估，依目前表態參選的情況，可能辦理初選的選區，包括採取N＋1的第4選舉區（三重區、蘆洲區）、第8選舉區（土城區、樹林區、三峽區、鶯歌區）；至於第9選舉區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）的議員唐慧琳任內過世，空缺席次也會由新人透過初選的機制產生，但最後仍須視登記後的結果來決定。

黃志雄說，新北市本屆拿下33席的議員，但平地原住民議員忠仁．達祿斯因案遭到判刑，宋雨蓁日前宣布退黨，及唐慧琳因病過世，目前席次略降為30席；不過，中和區的無黨籍議員游輝宂，認同國民黨的理念，及支持新北市長侯友宜的施政，日前在新北市議會議長蔣根煌的推薦下申請入黨，國民黨的席次可望增為31席。

國民黨新北市黨部今日公告新北市議員各選舉區的提名人數，分別為第1選舉區（淡水區、八里區、三芝區、石門區）2人、第2選舉區（五股區、泰山區、林口區）3人、第3選舉區（新莊區）4人、第4選舉區（三重區、蘆洲區）4人、第5選舉區（板橋區）5人、第6選舉區（中和區）3人、第7選舉區（永和區）2人。

第8選舉區（土城區、樹林區、三峽區、鶯歌區）5人、第9選舉區（新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區）3人、第10選舉區（瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區）1人、第11舉區（汐止區、金山區、萬里區）2人、第12選舉區（平地原住民）2人、第13選舉區（山地原住民）1人；此外，除了第7、10、12、13選舉區外，每個選區至少保障1席的婦女。
 

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