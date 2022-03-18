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中職／樂天女孩化身性感OL！上班族趴將登場

▲樂天女孩將化身性感OL。（圖／樂天提供）
▲樂天女孩將化身性感OL。（圖／樂天提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-03-18 14:59:512022-03-18 15:05:04

Rakuten Monkeys 2022年主場例行賽門票預售在今年由全家便利商店獨家取得，上半季主場預售從3月26日(六）起至6月29日(三)止，桃猿快樂炒也將於全家FamiPort以及FamiTicket系統同步開賣。3月26日(六)下午3：30將於全家中壢青埔店由六位樂天女孩練習生及神秘球星舉辦球迷朋友預售見面會。

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▲樂天桃猿公布主題日。（樂天提供）
▲樂天桃猿公布主題日。（樂天提供）
▲樂天桃猿公布主題日。（樂天提供）
▲樂天桃猿公布主題日。（樂天提供）
在會員卡友優先購票後，3月26日（六）17:00起在全家售票系統全面預售至每場比賽當日早上11點止(含快樂炒)，預售剩餘票券提供現場購票及兌換票兌換，現場不提供選位服務，如該場預售售罄則不提供現場售/換票。(上半季新光動紫趴為加價主題日)

全猿主場不分一、三壘座位席，上半季全猿主場Rakuten Monkeys全猿主場目前百分之百開放觀眾入席。上半季主題新企畫登場，4月5日「Rise Up」開幕戰全場內野皆贈送Rise Up桃猿男兒應猿巾，開幕勝利再戰起來！9日與10日由樂天市場帶大家進入猿宇宙的世界，職棒首創NFT主題日開催；4月30日及5月1日全猿主場搖身一變成為玩具大展，玩具趴首創桃猿賞，球場玩具秀再戰起來！5月21日及5月22日感謝伊萊克斯支持國球，全新球服，第九年的全猿主場伊萊克斯主題趴讓瑞典第一家電品牌深植您心；你感受到使徒襲來了嗎？EVA即將在6月11日、12日降臨第1新桃園市。動紫經典主題邁入第十年，第十屆新光動紫趴來到，不只十年的經典呈現給大家！

桃猿突破以往，今年特別舉辦平日的主題趴，上班族趴醞釀多時，各行各業的上班族下班後的好去處就在桃猿，樂天女孩上班成為OL，在桃猿可以盡情欺負老闆？你的公司準備出現在全猿主場！此外，4月22日讓10號隊友帶著心愛寵物來到球場，跟著心愛寵物見證經典愛PET趴重現禮拜五！在地合作新企劃桃園日完美一天，城市充滿桃猿，桃園支持桃猿，桃園日讓市民一起為棒球Rise Up！


售票時程：

《卡友預購時間》

3/24(四) 金猿卡 中午12:00-21:00

3/25(五) 銀猿卡 上午10:00-14:00

2021年樂猿卡 16:00-3/26(六)上午10:00

3/26(六) 樂天信用卡 中午12:00-15:00

3/26(六) 全面開賣 17:00

▲樂天桃猿公布主題日。（樂天提供）
▲樂天桃猿公布主題日。（樂天提供）

2022上半季全猿主場主題趴：

❏Rise開幕戰：4/5 (內野贈球員應猿巾隨機贈送全十五款)

❏樂天市場猿宇宙趴：4/9、4/10

❏歐力士租車玩具趴：4/30、5/1

❏伊萊克斯主題趴：5/21、5/22

❏EVA：6/11、6/12

❏新光動紫趴：6/24-6/26 (內外野全區加價並以售票系統資訊為主)

❏上班族趴：6/8、6/9、6/28、6/29

❏愛PET趴：4/22

❏桃園日：4/20、4/27、5/11、6/22

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