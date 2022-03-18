中職／樂天女孩化身性感OL！上班族趴將登場

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全猿主場不分一、三壘座位席，上半季全猿主場Rakuten Monkeys全猿主場目前百分之百開放觀眾入席。上半季主題新企畫登場，4月5日「Rise Up」開幕戰全場內野皆贈送Rise Up桃猿男兒應猿巾，開幕勝利再戰起來！9日與10日由樂天市場帶大家進入猿宇宙的世界，職棒首創NFT主題日開催；4月30日及5月1日全猿主場搖身一變成為玩具大展，玩具趴首創桃猿賞，球場玩具秀再戰起來！5月21日及5月22日感謝伊萊克斯支持國球，全新球服，第九年的全猿主場伊萊克斯主題趴讓瑞典第一家電品牌深植您心；你感受到使徒襲來了嗎？EVA即將在6月11日、12日降臨第1新桃園市。動紫經典主題邁入第十年，第十屆新光動紫趴來到，不只十年的經典呈現給大家！
桃猿突破以往，今年特別舉辦平日的主題趴，上班族趴醞釀多時，各行各業的上班族下班後的好去處就在桃猿，樂天女孩上班成為OL，在桃猿可以盡情欺負老闆？你的公司準備出現在全猿主場！此外，4月22日讓10號隊友帶著心愛寵物來到球場，跟著心愛寵物見證經典愛PET趴重現禮拜五！在地合作新企劃桃園日完美一天，城市充滿桃猿，桃園支持桃猿，桃園日讓市民一起為棒球Rise Up！
售票時程：
《卡友預購時間》
3/24(四) 金猿卡 中午12:00-21:00
3/25(五) 銀猿卡 上午10:00-14:00
2021年樂猿卡 16:00-3/26(六)上午10:00
3/26(六) 樂天信用卡 中午12:00-15:00
3/26(六) 全面開賣 17:00
2022上半季全猿主場主題趴：
❏Rise開幕戰：4/5 (內野贈球員應猿巾隨機贈送全十五款)
❏樂天市場猿宇宙趴：4/9、4/10
❏歐力士租車玩具趴：4/30、5/1
❏伊萊克斯主題趴：5/21、5/22
❏EVA：6/11、6/12
❏新光動紫趴：6/24-6/26 (內外野全區加價並以售票系統資訊為主)
❏上班族趴：6/8、6/9、6/28、6/29
❏愛PET趴：4/22
❏桃園日：4/20、4/27、5/11、6/22