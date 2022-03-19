平民出身、小三過往！美艷主播斬不倫　二婚竟成皇后之尊

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長大後的萊蒂西亞，確實朝這方面發展；中學畢業後，先是於馬德里康普頓斯大學獲得新聞學學士學位，之後又獲得碩士學位，先後在埃菲通訊社、彭博電視經濟頻道西班牙語版、CNN+、西班牙國營頻道等單位工作。然而，職涯看似順風順水的她，卻早在10多歲時就愛上自己已婚的文學老師阿隆索．佩瑞茲（Alonso Guerrero Pérez），長達10餘年的時間都深陷在不倫戀中，難以自拔。
儘管父母極力反對，認為中學時期的萊蒂西亞情竇初開，被愛沖昏頭才會做這種糊塗事，但當時的萊蒂西亞壓根兒就不在意小三的身分，硬是插足老師的婚姻，並在多年後成功逼走佩瑞茲的元配，成功上位正宮。
遺憾的是，這段歷經多年、終於苦盡甘來的感情，並沒有真正開花結果，1998年8月7日，萊蒂西亞與佩瑞茲成婚，卻僅僅維繫了1年左右就以離婚收場。具體原因為何，外界不得而知，有人說是因為佩瑞茲表面文質彬彬、私生活卻相當混亂，也有人說是萊蒂西亞在婚後逐漸意識到，佩瑞茲並不是自己心目中那位真正的白馬王子；不論原因是什麼，這對萊蒂西亞來說都是一件好事，因為她後來就遇上了真正改變她一生的男人。
離婚後的萊蒂西亞，加入西班牙國營頻道的新聞團隊，開始在一些節目中擔任主播，並陸續擔綱多次國內外重大事件的報導者，包括2000年美國總統大選、911恐怖攻擊、伊拉克戰爭等等，工作認真、敬業的她，很快就成為西班牙家喻戶曉的國民主播。2002年11月，她在報導「威望號」事件（希臘油輪在西班牙西北部海域遭遇風暴而沉沒）的現場，邂逅了當時正在視察情況的西班牙王儲菲利普，2人越走越近，最後墜入情網，僅交往1年多，王儲就以16克拉的大鑽戒向萊蒂西亞求婚成功。
2004年5月24日，菲利普與萊蒂西亞在西班牙首都馬德里的阿爾穆德納教堂（Catedral de la Almudena），舉行了規模盛大的婚禮，全球許多有頭有臉的人物都是座上賓。雖然萊蒂西亞曾經有過一段婚姻，但為了王儲的願望，西國天主教會聲稱，她的首段婚姻只屬於民事性質，沒有在教堂舉辦儀式，所以萊蒂西亞不算二婚，也不需要向教會申請廢除她之前的婚姻。
在太子妃的位置上待了10年，2014年，時任西班牙國王的胡安·卡洛斯一世（Juan Carlos I）退位，菲利普王儲繼位成為菲利普六世，萊蒂西亞也躍升成為國母。身為西班牙首位平民出身的皇后，萊蒂西亞的一舉一動都是西國上下、甚至歐洲關注的焦點。
由於出身平平、有過離婚史，加上前夫又曾出面大爆黑料，最初很多人都不看好這一對，覺得女方配不上男方，甚至連王室內部也有批評聲浪傳出。然而，萊蒂西亞用她的專業素養和社交手腕，證明自己絕對不是空有美貌的花瓶，而是國王的賢內助、西班牙的國家顏值兼品質擔當，更以與生俱來的時尚品味受到大眾追捧，儼然成為時尚界的頂尖模範。
除此以外，萊蒂西亞皇后與菲利普六世還育有2名美麗的公主，大女兒萊昂諾爾公主（Leonor, Princess of Asturias）生於2005年10月，被封為阿斯圖里亞斯女親王，是目前西班牙王位的推定繼承人；小女兒索菲亞公主（Infanta Sofía of Spain）則生於2007年4月，是王位的第2順位繼承人。姊妹倆玉雪可愛，小小年紀就精通多國語言、舉止得體，為西班牙王室帶來更多人氣，甚至還被譽為擁有歐洲皇室的「頂尖顏值」。
在結束一段失敗的婚姻後，萊蒂西亞皇后找到了人生的真愛，20年過去了，她與國王恩愛一如既往。萊蒂西亞皇后的故事，證明不是只有公主才能嫁給王子，她能有如此輝煌人生，更多的是靠她的智慧、勇敢以及韌性，最終開創出屬於自己的坦途。