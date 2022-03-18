漠視印尼看護性騷申訴　金門縣政府遭監委糾正

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然而，金門縣政府社會處卻漠視F女反映遭受性騷擾情事，認為F女是為了想轉換雇主而申訴，對於1955專線錄案之所有涉嫌違反法令內容，並未依性騷擾及相關法令處理，甚至未曾與F女及申訴者聯繫；且金門縣政府社會處於接收申訴案當天就逕自通知仲介出面處理，嚴重輕忽申訴內容已涉有仲介不當對待情事。
兩位監委指出，經調查發現F女向金門縣警察局金湖分局員警出示其遭受性騷擾之蒐證影片，表示感覺到被冒犯、不舒服，金湖分局詢問紀錄雖載明「我不要提出申訴」，實際上卻是因F女於警詢過程中，遭受到金門縣政府社會處及仲介公司人員稱已幫忙找到新雇主且須立即決定是否接受轉換雇主，接受後就不要再打電話進行申訴，使F女處於強大的身心壓力下而不得不做出之決定。
金門縣警察局金湖分局未將F女提供影片列為相關證據，迄監察院調查時，才將全案以適用《性別工作平等法》移請金門縣政府社會處續為調查。金門縣政府至監察院約詢時，仍堅稱F女只是希望轉換雇主，全然忽視女性外籍家庭看護工的脆弱處境，且F女姐姐及友人先後向1955專線申訴，亦有NGO代為陳情；F女本就可與雇主合意轉換，金門縣政府未探詢F女轉換雇主之真意、未依職權進行調查，即以F女轉換工作為由逕予結案，嚴重忽視移工權益，確有怠失。監察院社會福利及衛生環境委員會、內政及族群委員會於16日聯席會議審查通過葉大華、王美玉兩位委員所提出的調查報告，糾正金門縣政府。