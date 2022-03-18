嘉義增1確診！感染源待釐清 米迪幼兒園監測期延至3/25
中央流行疫情指揮中心今（18）日公佈，國內新增1例本土個案，為嘉義感染源不明個案，讓國內待釐清傳播鏈增至4條，醫療應變組副組長羅一鈞表示，由於桃園米迪幼兒園日前有兩位家人在解隔離前陰轉揚，從原先的監測期到今日，延長10天到3/25。
在指揮中心16日公布的本土個案中，有2人與桃園米迪幼兒園群聚相關，均為居家隔離陰轉揚病例，而針對米迪幼兒園傳播鏈監測期到今日一事，羅一鈞指出，由於兩位家人中有陪病一起在隔離的家屬，這之間因為有接觸，所以監測期須再加10天，所以整個觀測期會到3/25才算監測期滿。
至於國內傳播鏈，羅一鈞說，除了米迪幼兒園還需持續監測外，還有雙北家人親友群聚案、基隆在台北五分埔女店員（案21497），以及今日新公布的嘉義市30多歲男性（案21792），共計4條感染源仍在調查中。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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