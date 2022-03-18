COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

嘉義增1確診！感染源待釐清　米迪幼兒園監測期延至3/25

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明國內不明感染源關聯圖。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明國內不明感染源關聯圖。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-03-18 15:02:36

中央流行疫情指揮中心今（18）日公佈，國內新增1例本土個案，為嘉義感染源不明個案，讓國內待釐清傳播鏈增至4條，醫療應變組副組長羅一鈞表示，由於桃園米迪幼兒園日前有兩位家人在解隔離前陰轉揚，從原先的監測期到今日，延長10天到3/25。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在指揮中心16日公布的本土個案中，有2人與桃園米迪幼兒園群聚相關，均為居家隔離陰轉揚病例，而針對米迪幼兒園傳播鏈監測期到今日一事，羅一鈞指出，由於兩位家人中有陪病一起在隔離的家屬，這之間因為有接觸，所以監測期須再加10天，所以整個觀測期會到3/25才算監測期滿。

▲國內不明感染源關聯圖。（圖／指揮中心）
▲國內不明感染源關聯圖。（圖／指揮中心）

至於國內傳播鏈，羅一鈞說，除了米迪幼兒園還需持續監測外，還有雙北家人親友群聚案、基隆在台北五分埔女店員（案21497），以及今日新公布的嘉義市30多歲男性（案21792），共計4條感染源仍在調查中。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

本周新增2例中重度Omicron案！年齡均超60歲、施打過疫苗

嘉義增1例本土個案！30多歲男自行快篩陽性　感染源不明

疫苗救濟制度遭指有「4問題」　指揮中心澄清說明

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
80.26%19.74%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀