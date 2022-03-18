三月黃金雨　中市府邀你遊賞花啖美食

又到了黃花風鈴木盛開的季節！每年3月左右，台灣各地的風鈴木就會陸續綻放，大台中地區以北屯區的廍子公園為每年賞花的熱門景點之一，台中市觀旅局推薦民眾可安排一日遊行程，賞花後順道去附近景點遊玩及大啖美食。喜歡賞花的民眾們，快與家人朋友們一起到台中，享受這季節才有的自然美景。





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觀旅局長韓育琪表示，大台中地區觀賞黃花風鈴木以北屯區的廍子公園最具代表性，其周邊的景賢路、太順路兩側也有整排黃金隧道，且公園內設有綠籬迷宮及沙坑，非常適合親子共同出遊，若時間充裕還能順道前往鄰近情人橋遊憩或大坑風景區健行，也可至大坑溫泉泡湯嚐美食。











此外，大坑風景區附近有米其林必比登推薦的美食甕缸雞，以龍眼木燻烤放山土雞，皮薄肉質軟嫩又多汁，不論色澤香氣都讓人口水直流，是當地赫赫有名的美食，建議民眾賞花後不妨前往享用大快朵頤。





▲黃花風鈴木盛開的季節，台中市觀旅局推薦民眾爭相拍照打卡留念行程(圖／觀旅局提供2022.3. 18)







觀旅局指出，北區台中公園也可欣賞風鈴木美景，民眾可搭火車或公車前往，園內綠草如茵、林木搖曳，是台中市歷史最悠久的公園，有許多古蹟如湖心亭、砲台山、望月亭等，還能享受划船的樂趣。











賞花後，遊客可前往鄰近的一中街商圈、中華路夜市、台中第二市場等消費品嚐美食，輕鬆度過美好的一日。南屯區文心森林公園交通位置便利，可搭乘捷運前往，除賞花外園內有溜冰場、兒童遊戲區、寵物活動區等，還有大片綠地可供戶外野餐，相當適合在此度過一整天。











此外，東區樂成公園、西屯區大有公園、文修公園、西大墩公園、南屯區三義兒童公園、太平區宜昌公園及921公園等都可欣賞這燦爛美麗的金黃旋風，每年開花季節常會看到許多民眾爭相拍照打卡留念。



