越南第一美女扮美人魚超吸睛　女神最新近況曝

越南女星芝芙 Chi Pu(Nguyễn Thị Thùy Chi )素有「越南第一美女」的美稱，在臉書坐擁超過928萬名粉絲、Instagram裡也有超過530萬名的粉絲。前陣子她扮成美人魚的照片再度引爆話題，許多網友紛紛留言表示這比真人版美人魚女主角還美。
由於長相精緻，她在越南的話題性相當高，近期出演越南版「2022這就是街舞第一季」的明星隊長，將帶領來自街頭的舞者，與其他街舞團隊對戰。根據越南媒體《Tinn.VN》報導，該節目重新詮釋中國的「這就是街舞」，改由越南明星和越南舞者出戰。不過當消息釋出後，許多越南網友紛紛對芝芙的舞蹈能力提出質疑，畢竟芝芙的演藝生涯相當全面，但其實芝芙過往有許多舞蹈比賽經驗，且許多參賽者都很樂意加入芝芙的戰隊，因為「越南第一美女」的人氣相當驚人。
演技、唱歌和舞蹈都很厲害的她，第一部主演的電影是同志電影《愛.YEU》，出色的演技令人印象深刻；曾用舞蹈在越南明星第六季的舞蹈比賽中奪得第三名；歌唱方面則已推出3張個人專輯，年紀輕輕、未滿30歲的她在越南可說是受盡品牌寵愛，代言不少精品。目前人氣持續攀升的她，讓人相當期待她在新節目中的表現，也讓越南網友們大力支持該節目。