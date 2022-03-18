廁所超多「小黑蟲臨停」？她門一開嚇爛眾人 內行曝解方
許多人家中浴廁設備上，都常會停有一些小黑蟲「蛾蚋」，平常雖然都是安靜的停著，但一有動靜就又馬上起飛，而近日，有民眾分享自己家中廁所已被蛾蚋佔據的照片，貼文一出，許多網友被其嚇傻，內行也紛紛提供解決方法。
一名女網友在臉書社團「爆系知識家」分享一張照片，只見圖中，廁所的馬桶，在小小的一片範圍內，就停留了將近30隻蛾蚋，原PO更透露，現在這樣其實算少了，先前曾有更多隻入侵，自己也去五金買過排水孔較密的蓋子，不過仍無法完全杜絕，無奈的發文詢問「有請除蟲的來過，找不到化糞池的洞可以抽水肥，請問有人知道怎麼解決嗎」？
貼文一出，網友紛紛留言，「變這樣也太扯了吧」、「好可怕，密集恐懼發作」、「嚇死」；此外，也有人熱心建議「排水管應該有堵住，只是沒有到阻塞，買一罐通樂來處理就會改善很多」、「倒漂白水蠻有用的」、「主要先看來源」、「用防霉的矽利康或磁磚填縫劑把地板縫隙封掉」、「刷洗廁所，保持乾燥通風」。
事實上，環保署曾指出，蛾蚋的成蟲不善飛，很容易消滅，如蒼蠅拍、電蚊拍、吸塵器等都很有效，一般防治不需要使用殺蟲劑，只要「保持室內沒有積水及浸水，即不會有蛾蚋孳生」，室內浴缸、水槽的排水口，平時也「應有防蟲罩（蓋、網）」室外污水積水處若有大量嚴重孳生情形時，可以施用「昆蟲生長調節劑、水性噴霧殺蟲劑」或請專業病媒防治業防治。（編輯：張志浩）