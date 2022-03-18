十年換一嘆　黃心華：不公平的初選無法令人心服口服

國民黨新北市黨部、台北市黨部今（18）日都公告111年直轄市議員選舉候選人的提名登記有關事項，但隔了一條淡水河，初選民調的加權方式竟是兩樣風情；爭取第9選舉區提名的黃心華直言，人家是十年磨一劍，我們是十年換一嘆。
黃心華指出，過去段時間，黨內參與初選的幕僚世代，一次又一次的懇切呼喚、卑微懇求，期待黨部可權衡參與初選者過去對黨務的貢獻，並考量不公平的加權，只是讓民調結果走樣，且不能反映真實的民意，最後將導致依賴大幅加權而獲得黨內提名者，未必能在年底的大選勝出。
黃心華認為，這樣的決策，恐怕造成國民黨長期發展的重大衝擊，也對未來想要加入國民黨的各界人才，產生「排擠」的效用；因為同樣是為黨宣揚理念、辯護、為公投宣講，但在淡水河的左岸和右岸，卻有不同的際遇，一岸可獲得加權，但在另這一岸卻視若無睹，「一黨兩制」成為這次黨內初選的詮釋。
黃心華表示，如果今後的初選中，年齡成為最關鍵的考量，這個政黨將無法兼顧老幹、新枝、嫩芽的共榮發展，也無法促成多元納才的機制；一個不公平的初選制度，將無法令人心服口服，這也就是為何國民黨老是在選後無法團結，「我們很熱愛、很認同中國國民黨，不曾離棄，但是這個政黨似乎極盡忽視」。