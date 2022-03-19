王少偉、許藍方戀情低調發展 錄節目遭開「緋聞玩笑」
「性學博士」許藍方外貌出眾，時常透過影片大聊性話題，而已經38歲的她目前依舊單身，被傳與王少偉友達以上，戀人未滿。事實上，王少偉先前受訪時就有低調表示目前與許藍方正在發展中，幾乎認了對對方有好感，近日在《綜藝3國智》上，被隊友拿緋聞開玩笑時，心情似乎不受影響。
本周《綜藝3國智》邀請到小鐘、黃偉晉及寶兒，進行「狼人殺大作戰」，王少偉開心搭肩跟顏值高的寶兒同隊，另一手則把同隊的哈孝遠硬推出鏡外，小鐘也搭腔說2人根本是「天龍地虎」的組合。小鐘則跟花花、李易同隊組成「外景節目組」，李易笑說：「最近有接觸一些長照機構，我要照顧一下這2個老的。」狼人殺男神黃偉晉則跟前團員風田及張立東同隊。
其中一關遊戲規則要同隊2人丟飛盤，另一人需將飛盤拍進桶子當中，拍進數量多的隊伍獲勝。首先由黃偉晉、風田丟飛盤給張立東拍，3人展現絕佳默契，拔得頭籌，讓小鐘大嘆：「後面要贏很難欸！」緊接著哈孝遠在遊戲前，大開王少偉感情玩笑：「為了讓少偉哥舒服，我盡量都挑『藍』色的丟，雖然飛盤是圓的，但你就把他當成『方』的啦！」途中更改變作戰計畫，改為一人遞飛盤一人丟飛盤，最終成績超越前一組。
最後由納豆搭上瑪麗丟給鯰魚拍，本以為2個矮個子的組合會較吃香，殊不知2人不太會丟飛盤，讓鯰魚大吼：「丟好啦你們！」過程中更突然起了一陣狂風，將飛盤方向全打亂，鯰魚最後選擇放棄，將丟過來的飛盤，全數手刀往外打，同隊隊員納豆、瑪麗當場傻眼，加上作弊得來的2個，成績果不其然還是最後一名。