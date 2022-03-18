打擊非法！桃園移民署查獲外籍應召站

移民署桃園市專勤隊日前接獲檢舉，指稱苗栗頭份地區某按摩養身會館掩護非法色情應召站，專門招攬急需用錢的女性失聯移工從事性交易，主打提供各國香豔火辣女子供尋芳客挑選。 我是廣告 請繼續往下閱讀 桃園市專勤隊與警方於3月16日伺機破門而入，將嫖客及應召站小姐嚇出冷汗，頓時不知所措，現場查扣現金新台幣2萬6,900元、保險套6盒（350 個）、 潤滑液5條及性交易帳冊3本等證物，全案調查後移送桃園地檢署擴大偵辦。 專案小組指出，該應召集團由吳姓主嫌負責，他們認為色情按摩有利可圖，於是承租養生會館經營色情應召站牟利，以「一樓一鳳」方式，由吳嫌負責攬客。會館門禁管制森嚴，出入皆由集團成員過濾、引導始能進入。 專案小組表示，尋芳客進入養生會館後，由吳嫌等人帶至套房挑選小姐，每次以新台幣2,500元至7,000 元不等代價安排性交易，應召站再從中抽取佣金。值得一提的是，該應召站甚至有泰國籍紅牌小姐，因神似知名藝人，聲名遠播，一天接客十數名，價格為全館之最，每日入帳數萬元。 植裁愛地球！新竹移民署辦新住民培育花草課程弱勢遇法律問題怎麼辦？香港法律系畢業生創社企助底層助新住民重返職場！勞動部推廣安穩僱用計畫曝