柯文哲被點名選高雄　民眾黨：不會當落跑市長

「重啟核四」公投領銜人黃士修發文支持台北市長柯文哲親征高雄市與陳其邁對決，由綠變白，高雄市議員邱于軒認為「值得一搏」，對此民眾黨高雄市黨部主委馮啟彥則感謝對於柯文哲市長政績的肯定，但現實是提前遷戶籍就容易就被媒體攻擊成跟韓國瑜一樣的落跑市長，目前還是希望把台北市長的任期做完。
民眾黨三民區市議員參選人李佳玲認為，柯P的還債能力應該用在中央政府，根據財政部國庫署的統計，自從蔡英文在2016年入主總統府以後，中央政府的負債從2015年底的3兆7066億元，成長至今年1月底的5兆9698億元，增幅高達61.06％，未來唯有柯P當選2024年的總統，展現強大的改革魄力，方有可能改善國內已經頻臨破產的中央政府財政。
民眾黨左楠區的市議員參選人莊貽量則說，在韓國瑜市長被罷免掉之後，國民黨在南部的市場一直在往下掉，自己的政黨要自己救，國民黨不要一直喊柯文哲市長來選高雄，黨主席朱立倫是台南女婿，請朱主席是否也考慮御駕親征南部，來傾聽南部人的聲音？
日前柯文哲被問到有沒有御駕親征選高雄市長的可能？柯文哲就曾說，他現在還是台北市長，選高雄市長戶口要移動，就變成台北市長的職務要停掉，這個有實際操作上的困難。
馮啟彥也強調，回歸到現實基本面，柯市長如果要來選高雄市長，就必須提前4個月遷戶籍到高雄，然後很容易就被媒體攻擊成跟韓國瑜一樣的落跑市長，柯市長目前還是希望可以把台北市長的任期做完。
針對高雄市市長的人選，也請外界勿再一直使用「藍白合」之說，只要是對高雄市市民有利的，民眾黨可以跟任何優秀的人才合作，並不限於「藍」，民眾黨主張大家要有「在野大聯盟」的概念，不要考慮政黨背景，共同支持優秀、理性暨務實的參選人，若在野政黨各推各的人選，只會重蹈2020年的覆轍而已。