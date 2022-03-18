剛來台唸大學就得獎！北商大越南僑生獲全國翻譯大賽冠軍
《四方報》報導，近幾年台灣推廣新南向政策，吸引許多優秀的外籍生來台求學。第二屆僑務委員會主辦的「僑生翻譯比賽」在11日舉辦頒獎典禮，國立台北商業大學應用外語系一年級的僑生李嘉欣，在越南文組勝出勇奪冠軍。今年僑生翻譯比賽東南亞語系組別分成印尼、越南、緬甸及泰文等組，共有76所大專院校、來自東南亞各國共計423位僑生報名參加角逐榮譽。
根據僑委會，翻譯比賽共分成三關，從短文測驗、長文翻譯到即時口譯，內容涵蓋「僑生與台灣的日常生活」及「台灣防疫經驗推廣」。僑委會副委員長呂元榮特別出席頒獎典禮，他勉勵所有在台僑生展現才華，因為僑生具有在地化與國際化的優勢，並具有雙語甚至多語的能力，未來就業希望讓企業看見僑生雙語優勢的競爭力。
北商大的李嘉欣同學去年剛來台就讀大學，至今未滿一年，學習中文就有如此好的表現，優秀佳績讓全校師生也與有榮焉。李同學表示參賽過程中覺得最有挑戰的是中文慣用語的縮寫、以及因為接觸台灣文化時間還不長，怕翻譯不夠到位，她說：「雖然可以翻得對，但更希望能翻得好、翻得精確。」
談到比賽的致勝關鍵，李嘉欣說就是近年持續累積的閱讀和寫作練習，她在越南就讀高二時就開始接觸中文，假日還會到展覽現場擔任導覽翻譯，文采優異的她文章也曾登載到當地的西貢日報。對於這次獲獎她表示很感謝僑委會舉辦比賽、學校鼓勵參賽，以及最感謝父母送她來台灣念書，她也趁參賽檢測自己的實力，未來也會持續精進語言能力。