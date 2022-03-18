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今日最聚焦／央行閃電升息惹議！專家：等到6月來不及了

▲中央銀行出乎市場意外之外升息1碼，專家剖析背後決策考量除俄烏戰爭讓通膨更嚴重之外，還有若這次不升，等到6月理監事會，美國恐怕已升息3次3碼，屆時央行要一次大幅升息，恐怕企業會受不了。（圖／擷取自央行直播）
▲中央銀行出乎市場意外之外升息1碼，專家剖析背後決策考量除俄烏戰爭讓通膨更嚴重之外，還有若這次不升，等到6月理監事會，美國恐怕已升息3次3碼，屆時央行要一次大幅升息，恐怕企業會受不了。（圖／擷取自央行直播）

記者顏真真/台北報導

2022-03-18 17:21:532022-03-18 17:57:20

美國通膨率逼近8%，如市場預期升息1碼，但令市場跌破眼鏡的是，台灣央行跟進升息1碼，也是近11年首次升息。到底什麼原因讓央行決定一次升1碼？升息又有什麼影響？台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（18）日接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，除輸入性通膨可能因俄烏戰爭更嚴重之外，預估美國5、6月還會各升息1碼，台灣央行若等到6月理監事會才升息，美國已升息3碼，台灣一次升太大，對整體企業影響頗大。至次美國升息後，股、匯市不跌反漲，他認為這是利空出盡跌深反彈，「股市回檔壓力仍然存在」，而且美國可能提前5月縮表，這影響將遠大於升息，在市場資金活水可能大量減少之下，風險性資產可能受到較大減持壓力，而美元同樣現在只是漲多拉回整理，等美國再升息，美元又會漲上去。

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陳有忠分析，目前看來美國已啟動升息循環，美國聯準會（Fed）還有升息6次或可說升息6碼的空間，這也會逼迫台灣央行跟進升息，尤其俄烏情勢已使國內通膨更加嚴重。台灣通膨從去年8月以後，已連7個月消費者物價指數（CPI）年增率都站上2%以上，央行預估今年經濟成長率(GDP)大概維持在4.05%，沒什麼變化，最大變化是在物價，輸入性通膨是這次央行開會的重點，原本去年底央行還在估計今年CPI在1.6%附近而已，但因俄烏戰事發生更嚴重，可能全年平均會攀升至2.37%，央行當然很擔心，如果2.37%，那單月很可能又會看到破2.8%，或是甚至3%以上的機會。

在通膨越來越加劇之下，陳有忠說，如果央行這次沒有升，是不是要等到6月理監事會才升，目前市場預期美國5、6月還會再各升息1碼，等到6月美國可能已升息3碼，若6月國內通膨更嚴重，屆時升1碼可能還不夠，利率一次要拉升很大，對整體企業影響頗大，因為企業不怕你升，但要升就要循序漸進，一下升太大，企業很難消化，因此，央行當然要趕緊跟著美國至少也要升息1碼。

不過，央行這次未如市場預期祭出第5波選擇性信用管制措施，陳有忠認為，前幾波打炒房沒什麼效果，雖然有稍微抑制量，但價格房價部分還是持續飆漲，尤其之前沒升息時，市場很多雜音認為央行為什麼遲遲不祭出升息，因為升息是抑制房價最有效的工具，只用一些信用管制措施不痛不癢，房價還是持續攀高。雖然央行也有解釋，升息茲事體大，房地產只是所有產業的其中一環，利率攸關的是各行各業全面性的，就說炒房這動作是壞學生的話，不能因懲罰一個壞學生，把全班學生都拉過來全面被迫挨打。

而央行要關注的是物價，當輸入性通膨造成全面物價飆漲，就會祭出利率手段，既然現在央行已祭出升息，升息也是有效抑制房價的工具，信用管制措施就可拋到後面了，不需要再用，若加續再用，無疑讓房市更加混亂，因此信用管制就可擱置在一旁。

至於美國升息後，股、匯市不跌反漲，陳有忠分析，之前升息或俄烏戰事已造成股市有一定程度回檔，美國一如市場預期升息1碼，當然，就利空出盡，所以股市才看到像樣的反彈，所以不能說因升息造成股市大漲，最主要是之前已先反映了，利空出盡後，就會呈現一個反彈，但「這反彈不代表股市要大漲，那有可能只是跌深之後的反彈」，後續是不是會再走跌就要再看。

不過，陳有忠強調，整體來講，升息其實對股市相對還是比較不利的，當然短期影響是利空出盡反彈的，如果後續還接續再升息，恐怕對於股市是有很大壓力，「所以股市繼續回檔壓力還是會存在的」，尤其市場預期美國可能提前在5月縮表，「縮表就茲事體大」，影響將遠大於升息。

他進一步解釋，2年前美國資產負債表只有4.2兆左右，見在快要逼近9兆，多了快1倍的錢出來，當然也造就股市榮景，他形容股市就好比池塘的水，池水已加到滿位，裡面的每隻魚都很肥大，即便升息短線影響信心面，大家可能會稍微謹慎一點，但這還不至於讓池水往下降，而「縮表」就是要抽水了，池塘水位往下降，裡面的魚就不會再像先前那麼肥大，市場資金活水會大量減少，這時就要留意「風險性資產」會受到比較大的減持壓力。

也因為市場也已預到美國會升息，美元同樣在之前就已先漲一波，美元指數還一度衝到99以上，快逼近100大關，但陳有忠說，「這個短期有點炒過頭」，該進去美元布局的早就進去換存美金，以享受美元升值的好處，當然，短期利多出盡，當然，先上車採取短線獲利了結出現，因此，近來美元才會呈現漲多拉回修正整理，但美國升息不會只有這一次，還會陸續循序漸進的升息，因此，「美元維持強勢這個趨勢還是沒有改變」，美元漲多拉回整理之後，未來美國會再升息，屆時美元又會漲上去。

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