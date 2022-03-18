今日最聚焦／央行閃電升息惹議！專家：等到6月來不及了

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在通膨越來越加劇之下，陳有忠說，如果央行這次沒有升，是不是要等到6月理監事會才升，目前市場預期美國5、6月還會再各升息1碼，等到6月美國可能已升息3碼，若6月國內通膨更嚴重，屆時升1碼可能還不夠，利率一次要拉升很大，對整體企業影響頗大，因為企業不怕你升，但要升就要循序漸進，一下升太大，企業很難消化，因此，央行當然要趕緊跟著美國至少也要升息1碼。
不過，央行這次未如市場預期祭出第5波選擇性信用管制措施，陳有忠認為，前幾波打炒房沒什麼效果，雖然有稍微抑制量，但價格房價部分還是持續飆漲，尤其之前沒升息時，市場很多雜音認為央行為什麼遲遲不祭出升息，因為升息是抑制房價最有效的工具，只用一些信用管制措施不痛不癢，房價還是持續攀高。雖然央行也有解釋，升息茲事體大，房地產只是所有產業的其中一環，利率攸關的是各行各業全面性的，就說炒房這動作是壞學生的話，不能因懲罰一個壞學生，把全班學生都拉過來全面被迫挨打。
而央行要關注的是物價，當輸入性通膨造成全面物價飆漲，就會祭出利率手段，既然現在央行已祭出升息，升息也是有效抑制房價的工具，信用管制措施就可拋到後面了，不需要再用，若加續再用，無疑讓房市更加混亂，因此信用管制就可擱置在一旁。
至於美國升息後，股、匯市不跌反漲，陳有忠分析，之前升息或俄烏戰事已造成股市有一定程度回檔，美國一如市場預期升息1碼，當然，就利空出盡，所以股市才看到像樣的反彈，所以不能說因升息造成股市大漲，最主要是之前已先反映了，利空出盡後，就會呈現一個反彈，但「這反彈不代表股市要大漲，那有可能只是跌深之後的反彈」，後續是不是會再走跌就要再看。
不過，陳有忠強調，整體來講，升息其實對股市相對還是比較不利的，當然短期影響是利空出盡反彈的，如果後續還接續再升息，恐怕對於股市是有很大壓力，「所以股市繼續回檔壓力還是會存在的」，尤其市場預期美國可能提前在5月縮表，「縮表就茲事體大」，影響將遠大於升息。
他進一步解釋，2年前美國資產負債表只有4.2兆左右，見在快要逼近9兆，多了快1倍的錢出來，當然也造就股市榮景，他形容股市就好比池塘的水，池水已加到滿位，裡面的每隻魚都很肥大，即便升息短線影響信心面，大家可能會稍微謹慎一點，但這還不至於讓池水往下降，而「縮表」就是要抽水了，池塘水位往下降，裡面的魚就不會再像先前那麼肥大，市場資金活水會大量減少，這時就要留意「風險性資產」會受到比較大的減持壓力。
也因為市場也已預到美國會升息，美元同樣在之前就已先漲一波，美元指數還一度衝到99以上，快逼近100大關，但陳有忠說，「這個短期有點炒過頭」，該進去美元布局的早就進去換存美金，以享受美元升值的好處，當然，短期利多出盡，當然，先上車採取短線獲利了結出現，因此，近來美元才會呈現漲多拉回修正整理，但美國升息不會只有這一次，還會陸續循序漸進的升息，因此，「美元維持強勢這個趨勢還是沒有改變」，美元漲多拉回整理之後，未來美國會再升息，屆時美元又會漲上去。