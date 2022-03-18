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T1／華哥初上！周資華可望對台鋼獵鷹出賽

▲台啤英熊交易周資華。（圖／台啤提供）
▲台啤英熊交易周資華。（圖／台啤提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-03-18 16:33:41

台灣運彩xT1聯盟本週末將在臺南台鋼獵鷹和高雄全家海神主場上演4場激戰，週三（16日）聯盟出現首筆季中球員交易，台灣啤酒英熊以球員周資華交易臺中葳格太陽今年及明年的第二輪選秀權，週六太陽就將作客獵鷹，屆時周資華可望轉披太陽戰袍上陣首秀，華哥初上，不可不看。

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週六（19日）15：00  臺中葳格太陽VS臺南台鋼獵鷹

上週臺中葳格太陽主場迎戰高雄全家海神，遭遇後場傷兵襲擊，除了先前楊承翰膝傷提前球季報銷，主控丁聖儒也因傷缺陣，後場戰力折損嚴重，為了補足戰力缺口，太陽本週三和台灣啤酒英熊達成交易，以今年和明年的第二輪選秀權換來英熊控衛周資華，此戰對上獵鷹，將是周資華轉戰太陽首秀，自然是觀戰焦點。

臺南台鋼獵鷹「新台灣人」阿提諾（William Artino）雖已解隔離，但仍須接受7天自主管理，本週獵鷹主場兩戰續掛免戰牌，球隊仍將以小球陣容應戰，但上週獵鷹都出現下半場症候群症狀，僅打半場好球，卻在下半場崩盤，如何打好打滿成了他們的首要課題。

臺中葳格太陽的三分火力一直是他們克敵致勝的重要利器，本季每場三分球出手37.6次命中12.6球，出手數與命中數都是聯盟之冠，但上週對上高雄全家海神，太陽外線瘋狂打鐵，三分球33投僅7中，此戰對上獵鷹，能否找回準星，將是決勝關鍵。


週六（19日）17：30  桃園雲豹VS高雄全家海神

上週桃園雲豹主場迎戰高雄海神，雖然輸球收場，但已把海神嚇出冷汗，洋將中鋒「睏寶」戴維斯（Deyonta Davis）攻守兩端都展現出不輸海神「白色巨塔」庫薩斯（Mindaugas Kupsas）的內線宰制力，不僅送出聯盟新高6阻攻，還繳出26分、21籃板、3助攻，本週兩隊主客易位再戰，海神內線勢必遭遇嚴峻挑戰。

經歷半季的磨合，桃園雲豹總算強勢反彈，上週主場三連戰連拿兩勝，以二連勝之姿踢館海神，但海神近況也不差，上週客場同樣拿二連勝，鞏固龍頭領先地位，此戰兩支連勝球隊交手，勝敗備受關注。

為了贏球，雲豹上週三連戰自第二戰起大膽冷凍NBA級洋將威廉斯（Troy Williams），沒想到少了威廉斯亂刀流的超獨打法搗亂，雲豹反而打出團隊籃球球風，在老將張智峰領軍下，全隊在攻守兩端都有所發揮，雲豹也因此奪得二連勝，本週雲豹是否又將延續上週勝利方程式，考驗教練團智慧。


週日（20日）15：00  台灣啤酒英熊VS臺南台鋼獵鷹

上週台灣啤酒英熊輪休一哥蔣淯安，結果爆冷不敵桃園雲豹，排名掉居第四，本週蔣淯安可望重新歸隊上陣，英熊可望開始發動逆襲。本季英熊有沒有蔣淯安助拳差很大，蔣淯安至今3場缺陣，英熊全敗，且平均得分僅95分，足足比起本季平均少了10.9分之多。

上週英熊兩大新外援大福（Ronald Delph）和林泰樂（Tyler Lamb）也都首秀亮相，但兩人表現平平，林泰樂上場23分42秒僅拿6分、2籃板、1抄截和1阻攻，大福更僅出賽9分10秒攻下2分、3籃板、1阻攻，新外援到底行不行？本週將持續觀察。

兩隊前次交手，獵鷹曾爆冷從英熊手上搶下勝利，當時就是靠著兇猛的小球陣容，擊垮英熊，本週再次對戰，獵鷹因「新台灣人」阿提諾（William Artino）尚未歸隊，只能再以小球應戰，英熊防線勢必嚴陣以待。


週日（20日）17：30  新北中信特攻VS高雄全家海神

兩隊前次交手，高雄全家海神海神雖在終場前21.59秒還以4分領先，但新北中信特攻海洋將馬龍（Marlon Johnson）卻挺身而出接管比賽，上演神奇的「馬龍時間」，先是在終場前16秒飆進三分球，幫助特攻追到僅剩1分落後，隨後又在終場前13秒抄球得手，隨後強攻內線上籃取分，短短7秒連拿5分，一舉扭轉戰局，最終助特攻首勝海神。

海神洋將亞歷山大（Xavier Alexander）本季雖然平均僅拿9.3分、6.6籃板、3助攻，但仍是球隊重要的輪替成員，不過日前亞歷山大受傷，短時間恐將難以出賽，留下的戰力缺口，海神要如何填補，值得關注，本土球員吳怡斌、蘇文儒都可望因此獲得更多的上場機會。

本季開打前，海神一哥胡瓏貿一直被視為聯盟的指標球星，但隨著球季開打，特攻「黑豹」阿巴西來勢洶洶，聲勢直逼胡瓏貿，阿巴西先前對戰臺南台鋼獵鷹，才以半場38分、全場52分一舉刷新聯盟半場及全場得分紀錄，成為聯盟當紅炸子雞，至於胡瓏貿雖然為了配合球隊的團隊打法，導致個人表現受限，但仍場均繳出16分、6.9籃板、3.1助攻、1.2抄截的亮眼數據，此戰兩人捉對廝殺，精彩可期。


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