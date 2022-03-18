T1／華哥初上！周資華可望對台鋼獵鷹出賽

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週六（19日）15：00 臺中葳格太陽VS臺南台鋼獵鷹
上週臺中葳格太陽主場迎戰高雄全家海神，遭遇後場傷兵襲擊，除了先前楊承翰膝傷提前球季報銷，主控丁聖儒也因傷缺陣，後場戰力折損嚴重，為了補足戰力缺口，太陽本週三和台灣啤酒英熊達成交易，以今年和明年的第二輪選秀權換來英熊控衛周資華，此戰對上獵鷹，將是周資華轉戰太陽首秀，自然是觀戰焦點。
臺南台鋼獵鷹「新台灣人」阿提諾（William Artino）雖已解隔離，但仍須接受7天自主管理，本週獵鷹主場兩戰續掛免戰牌，球隊仍將以小球陣容應戰，但上週獵鷹都出現下半場症候群症狀，僅打半場好球，卻在下半場崩盤，如何打好打滿成了他們的首要課題。
臺中葳格太陽的三分火力一直是他們克敵致勝的重要利器，本季每場三分球出手37.6次命中12.6球，出手數與命中數都是聯盟之冠，但上週對上高雄全家海神，太陽外線瘋狂打鐵，三分球33投僅7中，此戰對上獵鷹，能否找回準星，將是決勝關鍵。
週六（19日）17：30 桃園雲豹VS高雄全家海神
上週桃園雲豹主場迎戰高雄海神，雖然輸球收場，但已把海神嚇出冷汗，洋將中鋒「睏寶」戴維斯（Deyonta Davis）攻守兩端都展現出不輸海神「白色巨塔」庫薩斯（Mindaugas Kupsas）的內線宰制力，不僅送出聯盟新高6阻攻，還繳出26分、21籃板、3助攻，本週兩隊主客易位再戰，海神內線勢必遭遇嚴峻挑戰。
經歷半季的磨合，桃園雲豹總算強勢反彈，上週主場三連戰連拿兩勝，以二連勝之姿踢館海神，但海神近況也不差，上週客場同樣拿二連勝，鞏固龍頭領先地位，此戰兩支連勝球隊交手，勝敗備受關注。
為了贏球，雲豹上週三連戰自第二戰起大膽冷凍NBA級洋將威廉斯（Troy Williams），沒想到少了威廉斯亂刀流的超獨打法搗亂，雲豹反而打出團隊籃球球風，在老將張智峰領軍下，全隊在攻守兩端都有所發揮，雲豹也因此奪得二連勝，本週雲豹是否又將延續上週勝利方程式，考驗教練團智慧。
週日（20日）15：00 台灣啤酒英熊VS臺南台鋼獵鷹
上週台灣啤酒英熊輪休一哥蔣淯安，結果爆冷不敵桃園雲豹，排名掉居第四，本週蔣淯安可望重新歸隊上陣，英熊可望開始發動逆襲。本季英熊有沒有蔣淯安助拳差很大，蔣淯安至今3場缺陣，英熊全敗，且平均得分僅95分，足足比起本季平均少了10.9分之多。
上週英熊兩大新外援大福（Ronald Delph）和林泰樂（Tyler Lamb）也都首秀亮相，但兩人表現平平，林泰樂上場23分42秒僅拿6分、2籃板、1抄截和1阻攻，大福更僅出賽9分10秒攻下2分、3籃板、1阻攻，新外援到底行不行？本週將持續觀察。
兩隊前次交手，獵鷹曾爆冷從英熊手上搶下勝利，當時就是靠著兇猛的小球陣容，擊垮英熊，本週再次對戰，獵鷹因「新台灣人」阿提諾（William Artino）尚未歸隊，只能再以小球應戰，英熊防線勢必嚴陣以待。
週日（20日）17：30 新北中信特攻VS高雄全家海神
兩隊前次交手，高雄全家海神海神雖在終場前21.59秒還以4分領先，但新北中信特攻海洋將馬龍（Marlon Johnson）卻挺身而出接管比賽，上演神奇的「馬龍時間」，先是在終場前16秒飆進三分球，幫助特攻追到僅剩1分落後，隨後又在終場前13秒抄球得手，隨後強攻內線上籃取分，短短7秒連拿5分，一舉扭轉戰局，最終助特攻首勝海神。
海神洋將亞歷山大（Xavier Alexander）本季雖然平均僅拿9.3分、6.6籃板、3助攻，但仍是球隊重要的輪替成員，不過日前亞歷山大受傷，短時間恐將難以出賽，留下的戰力缺口，海神要如何填補，值得關注，本土球員吳怡斌、蘇文儒都可望因此獲得更多的上場機會。
本季開打前，海神一哥胡瓏貿一直被視為聯盟的指標球星，但隨著球季開打，特攻「黑豹」阿巴西來勢洶洶，聲勢直逼胡瓏貿，阿巴西先前對戰臺南台鋼獵鷹，才以半場38分、全場52分一舉刷新聯盟半場及全場得分紀錄，成為聯盟當紅炸子雞，至於胡瓏貿雖然為了配合球隊的團隊打法，導致個人表現受限，但仍場均繳出16分、6.9籃板、3.1助攻、1.2抄截的亮眼數據，此戰兩人捉對廝殺，精彩可期。
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