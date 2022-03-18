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三上悠亞跟YouTuber上摩鐵！前戲公開「保鮮膜當保險套」

▲三上悠亞（左）到三原慧悟的頻道作客「開箱日本摩鐵」。（圖／三原JAPAN Sanyuan_JAPAN YouTube）
▲三上悠亞（左）到三原慧悟的頻道作客「開箱日本摩鐵」。（圖／三原JAPAN Sanyuan_JAPAN YouTube）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-03-18 19:00:00

日本AV天后三上悠亞到YouTuber三原慧悟的頻道「開箱日本摩鐵」，除了介紹房內設備，也教情侶「如何前戲」，甚至用中文呼籲台灣男性粉絲：「記得要戴保險套！」她同時透露從偶像轉行當AV女優的契機，堅定意志令人佩服。

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▲工作人員誤把保險套說成保鮮膜。（圖／三原JAPAN Sanyuan_JAPAN YouTube）
▲工作人員誤把保險套說成保鮮膜。（圖／三原JAPAN Sanyuan_JAPAN YouTube）
三上悠亞透露15至20歲當偶像時發生很多負面新聞，被演藝圈當成「問題兒童」，因為遭到業界排擠，但又想繼續待在這圈子，「不知道是會一蹶不振，還是能熬過去，所以想要一點新的改變，不想一事無成待在娛樂圈」，於是她決定拍AV，「我那時候（人氣）跌很多，想要爬上來的話，需要大新聞，要讓大家驚豔，我沒辦法帶來衝擊力，所以才轉行」，最後在未告知家人朋友的情況下，拍AV出道。

三上悠亞跟觀眾介紹日本摩鐵內部設備，因男主持人戀愛經驗不多，她也傳授前戲祕訣給對方，表示不要都不聊天，不能營造太色氛圍「讓人懷疑你只想做色色的事」，三上悠亞也透露電視通常都播「色色的東西」，很多情侶會看片照做，也有人會看三上的作品增加情趣。

她也拿出床頭櫃附贈的保險套，並用中文向台灣男性粉絲說：「記得要戴保險套。」主持人詢問保險套三字如何寫，卻誤講成保鮮膜，十分逗趣。

▲三上悠亞說中文「記得要戴保險套」。（圖／三原JAPAN Sanyuan_JAPAN YouTube）
▲三上悠亞說中文「記得要戴保險套」。（圖／三原JAPAN Sanyuan_JAPAN YouTube）

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