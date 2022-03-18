足球／意外插曲！球迷自綁門柱 蘭帕德慶祝進球摔斷手
43歲的英格蘭傳奇球星蘭帕德(Frank Lampard)退役後轉任教練，目前執教英超艾佛頓，今(18)日率隊出征遇上不少插曲，球迷把自己綁在門柱上比賽導致中斷8分鐘之久，最後艾佛頓1:0絕殺比賽，蘭帕德在慶祝的時候嗨過頭摔斷手。
這支在英超時代從未降級的名門，在蘭帕德接手後戰績仍無起色，此役前，苦吞英超4連敗，排名跌至第17位，和降級區的沃特福德同分但少賽3場，今天面對排名同為後段班的紐卡索聯，勢必要全力搶勝。
兩軍上半場都沒太多攻勢，艾佛頓只有1次射門，雙方0:0進入下半場，不過下半場開始不到5分鐘，有位想傳達環保理念的球迷衝進場中，把自己的脖子束在門柱上，工作人員出動大鉗子才成功解開，最後把他抬出場，比賽中斷8分鐘之久。
但也因為這次插曲，下半場傷停補時長達14分鐘，艾佛頓在中場球員被紅牌罰下、少打一人的情況下，於第99分鐘傷停補時階段，由Alex Iwobi破門，最終以1:0獲勝，收下寶貴的3積分，領先第18位的沃特福德。
蘭帕德賽後透露，在慶祝進球時弄摔斷手，他笑笑，當時激動振臂、揮拳，但沒有真的打到任何東西，不知道為何2分鐘後意識到自己的手在顫抖，而且很痛，不過贏球了沒關係。