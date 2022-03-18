說好的友誼？俄外長搭專機飛北京突折返 中俄急斥假消息
自俄羅斯展開侵烏行動之後，中國對俄烏兩國的態度持續受到關注，先前曾傳出「俄羅斯請求中國軍事經濟援助」，卻遭到中國否認。近來有德媒披露，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）搭乘專機飛往中國，卻在途中被緊急召回被迫返航。目前尚不知道返航的原因為何。
根據德國媒體《圖畫報》（Bild）17日報導，拉夫羅夫17日原先搭乘專機飛往北京，但在飛行途中被俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）召回，經過了2800公里的飛行後，突然從西伯利亞上空折返，回到了莫斯科伏努科夫機場（Vnukovo Airport）。
報導表示，「這難道是一個警報的訊號？」並調侃「全世界都感到不解，是北京不想接待蒲亭的外交部長，還是是因為蒲亭的莫斯科小屋著火才命令他回去？」
中國外交部發言人趙立堅17日在例行記者會上被《彭博社》記者問及相關問題，表示「你最好去問問德國報紙，他們是從哪裡得到的這個消息。」
根據俄羅斯《衛星通訊社》報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）則指出，「這是西方宣傳提供包括俄中關係在內的虛假新聞，有人試圖讓俄中發生衝突，但我們不會允許」，沙卡洛娃表示，「我們已經多次注意到這種情況，現在西方媒體上就莫斯科和北京雙邊關係存在大量的虛假新聞。」
先前曾有外媒報導，俄羅斯向中國尋求軍事裝備及口糧等，並希望中國協助俄羅斯度過經濟難關，卻遭到中國立刻否認，中國外交部也強調，「這是美方釋放的假消息」。