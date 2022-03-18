T1／復出後上場時間是雲豹最多　40歲張智峰：感覺還行

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王志群表示，前兩次與海神交手落敗，主要是缺乏身高優勢，「這次我們禁區補強了湯馬斯(Elijah Thomas)，所以蠻看好這次比賽，我特別交代球員執行好場上該做的事、提高專注度，先不去想結果如何，堅持到最後一刻就好。」
張智峰復出6場比賽，場均35分鐘44秒居全隊之冠，上週3連戰全出賽，更在最後一戰對台南之戰上場38分鐘，對自己目前體能狀態他說：「感覺還行，不過我自己也沒想到可以撐3場，可能是因為每場比賽結束後，都習慣去泡冰水，可以減少一點身體疲勞度，不過我目前主要定位還是輔助年輕球員，不追求個人數據，盡力在爭搶籃板、助攻與節奏方面全力協助球隊。」
雲豹禁區長人戴維斯(Deyonta Davis)上週3場共送出17次封阻，其中對海神之戰更繳出單場6記火鍋、刷新聯盟新紀錄，他說：「除了得分外，阻攻就是我在場上的第二個技能，我會做好自己該做的事，更相信自己一定可以再突破紀錄，也希望團隊贏球氣勢能繼續延續下去。」
傷癒回歸的羅振峰上週首度為雲豹出賽，上場15分鐘攻下4分，王志群說：「振峰目前傷勢還沒完全好，所以我們還是持續在觀察，在例行賽尾聲偶爾讓他出賽，感受一下比賽的節奏。」
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