中職／曾峻岳加薪114％　富邦悍將公布月薪

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牛棚投手群也多獲得加薪肯定，王尉永加薪8萬，新球季月薪23萬元。藍愷青加薪5萬，新球季月薪12.5萬元。吳世豪加薪4.5萬，新球季月薪12.5萬元。李建勲加薪4萬，新球季月薪12.5萬元。歐書誠與陳韋霖各加薪2萬，新球季月薪分別為12與9.5萬元。先發投手游霆崴加薪3.5萬，新球季月薪13.5萬。陳仕朋月薪23萬持平。張耿豪月薪從12萬調整至9萬元。江國豪月薪從19萬調整至15萬元
去年繳出生涯首度單季百安的高國麟，包括安打數、打擊率、上壘率等各項成績均為個人新高，獲得球團加薪13萬元的肯定，新球季月薪36萬元。申皓瑋去年出賽111場為全隊之冠，在攻守二端均有優異表現獲加薪7萬元，新球季月薪19萬元。范國宸不受換球影響繳出生涯最高的9支全壘打，獲得加薪5.5萬的肯定，新球季月薪首度站上20萬元大關。王正棠加薪5萬元，新球季月薪17.5萬元。葉竹軒也獲加薪4萬元，新球季月薪12萬元。
楊瑞承、于森旭分別獲3萬、2萬的加薪肯定，新球季月薪均為12萬元。高孝儀加薪1.5萬元，新球季月薪17萬元。李宗賢從26萬調至20萬元。林哲瑄從60萬調整為53萬元。高國輝從56調整為50萬元。