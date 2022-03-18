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中職／曾峻岳加薪114％　富邦悍將公布月薪

▲富邦悍將曾峻岳。（圖／吳政紘攝）
▲富邦悍將曾峻岳。（圖／吳政紘攝）

記者吳政紘/綜合報導

2022-03-18 17:23:032022-03-18 17:25:06

富邦悍將今正式完成全隊談薪作業，即使去年成績未盡理想，但球團對於陣中多位球員的貢獻仍予以加薪肯定，包括提前換約的曾峻岳加薪幅度114%為全隊調幅最高、陳鴻文加薪16萬元與高國麟加薪13萬元分別為投手與野手最多，合計有超過半數以上的本土球員獲得加薪肯定。球團也希望所有選手今年都能繳出佳績，持續朝向總冠軍的目標前進。

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去年底提出自由球員申請的林益全，今年以月薪70萬元另加激勵獎金的模式與球隊簽約，合約總值較去年增加，仍為悍將全隊薪資最高的野手。去年季中從後援轉任先發的陳鴻文，全年為球隊貢獻11場先發與30場救援的出賽，獲加薪16萬，新球季月薪達66萬元。原在2020年9月與球團簽下2.5年合約的曾峻岳，去年出賽57場不僅為全隊最高，季末更奪下新人王獎項，球團也決定提前與曾峻岳進行換約，新球季月薪調整至15萬，加薪幅度114%為全隊最高。

牛棚投手群也多獲得加薪肯定，王尉永加薪8萬，新球季月薪23萬元。藍愷青加薪5萬，新球季月薪12.5萬元。吳世豪加薪4.5萬，新球季月薪12.5萬元。李建勲加薪4萬，新球季月薪12.5萬元。歐書誠與陳韋霖各加薪2萬，新球季月薪分別為12與9.5萬元。先發投手游霆崴加薪3.5萬，新球季月薪13.5萬。陳仕朋月薪23萬持平。張耿豪月薪從12萬調整至9萬元。江國豪月薪從19萬調整至15萬元

去年繳出生涯首度單季百安的高國麟，包括安打數、打擊率、上壘率等各項成績均為個人新高，獲得球團加薪13萬元的肯定，新球季月薪36萬元。申皓瑋去年出賽111場為全隊之冠，在攻守二端均有優異表現獲加薪7萬元，新球季月薪19萬元。范國宸不受換球影響繳出生涯最高的9支全壘打，獲得加薪5.5萬的肯定，新球季月薪首度站上20萬元大關。王正棠加薪5萬元，新球季月薪17.5萬元。葉竹軒也獲加薪4萬元，新球季月薪12萬元。

楊瑞承、于森旭分別獲3萬、2萬的加薪肯定，新球季月薪均為12萬元。高孝儀加薪1.5萬元，新球季月薪17萬元。李宗賢從26萬調至20萬元。林哲瑄從60萬調整為53萬元。高國輝從56調整為50萬元。

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