中職／中信兄弟開幕週主題公布　台灣最強！

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中信兄弟今年上半季於臺中洲際棒球場安排四大主題日。延續去年中信兄弟奪下臺灣大賽冠軍的熱潮，今年中信兄弟召集「臺灣最強」的夥伴持續帶著這股士氣，迎向二連霸的挑戰！4/2(六)-4/3(日)將於主場洲際棒球場揭開序幕，開幕週活動，內野進場皆可領取「2022中信兄弟主題日集章手冊」，集滿開幕週及所有主題日印章，將可於今年最後一個主題日時領取「2022紀念球與球座組」。
4/23(六)-4/24(日)「We are family.」大哥「中信兄弟棒球隊」、二哥「新北中信特攻籃球隊」及小弟「中信飛牡蠣電競戰隊」齊聚洲際棒球場！三兄弟會有什麼精彩互動呢？跟著兄弟們一起體驗家人平常帥氣的拿手絕活、一起享受有家人真好的跨界結合！帶著家人們，跟著中信大家庭一起到洲際棒球場留下最美好回憶！
5/7(六)-5/8(日)寵物主題日「洲際有ㄍㄨㄢˋㄍㄨㄢˋ」將於「洲際汪喵ㄍㄨㄢˋㄍㄨㄢˋ樂園」再次萌萌登場！今年除了狗狗之外，一樣會開放貓皇進場～請留意！主題日兩日寵物進場，請於「中信兄弟購票網－汪喵區」直接購買門票，汪汪區域：一壘側J、K區、喵喵區：三壘側K區，門票每張450元皆包含一位主人與一個寵物座位，不提供任何門票折扣、無身障購票、無法與門票優惠合併使用。
另外今年將有超舒適的「汪喵專屬家庭席」分別於一、三壘側各一席，每席限兩隻毛小孩入席。兩日入場的毛小孩重量限30公斤以下，於限定區域之外皆不可落地，並需行走於汪喵專屬通道及特定區域，也請務必使用牽繩牽住毛小孩。由於球場天氣炎熱與現場聲音較大，請評估毛小孩的身心狀況再進行購票。各項規範若有違反之情事，中信兄弟球團有權拒絕球迷與毛小孩入場，謝謝配合！
5/28(六)-5/29(日)「PILI BROTHERS霹靂兄弟之魔吞傳奇」某日魔吞十二宮眾人於苦境執行任務途中，誤入裂縫傳送到了洲際棒球場，發現中信兄弟正在整軍準備對抗來勢洶洶的四大勢力！素還真回想起當年受中信兄弟眾球員的幫助尚未報答，為免生靈再受塗炭，5/28(六)-5/29(日)將集結眾人之力與中信兄弟再次組成魔吞戰隊共抗強敵！中信兄弟將再次聯手「霹靂布袋戲」推出聯名主題球衣與一系列商品！
6/11(六)-6/12(日)「龍象大戰」中信兄弟再次攜手味全龍跨隊聯名合作，去年龍象間的火花與激情，最原汁原味最熱血的傳統應援將再次上演！主題日內野座位壁壘分明，將分為一壘側主場應援團、三壘側客場應援團，兩隊應援團、啦啦隊女孩與吉祥物號召象迷龍迷一起火力全開大PK！「龍象大戰」主題日6/11(六)-6/12(日)為中信兄弟洲際主場，味全龍主場賽事將另行公佈。6/11(六)-6/12(日)洲際主場座位區，位於西區的2022季票會員於4/26(二)12:30可在中信兄弟官網選擇保留位置或重新選位，如2022季票會員於期限內未重新選位，則保留原西區座位。5/4(三)開放2022 FANS CLUB會員優先購票。龍象兩隊也將於主題日穿上復古球衣，並推出聯名商品，敬請期待！
【2022中信兄弟上半季主題日】@臺中洲際棒球場
平日主場皆為17:00開放進場
「開幕週：台灣最強！」
4/2(六) VS統一：開賽時間17:05、進場時間14:00
4/3(日) VS富邦：開賽時間17:05、進場時間14:00
「We are family」
4/23(六) VS統一：開賽時間17:05、進場時間14:00
4/24(日) VS樂天：開賽時間14:05、進場時間11:00
「洲際有ㄍㄨㄢˋ ㄍㄨㄢˋ」
5/7(六) VS統一：開賽時間17:05、進場時間14:00
5/8(日) VS統一：開賽時間14:05、進場時間11:00
「霹靂兄弟之魔吞傳奇」
5/28(六) VS富邦：開賽時間17:05、進場時間14:00
5/29(日) VS味全：開賽時間17:05、進場時間14:00
「龍象大戰」
6/11(六) VS味全：開賽時間17:05、進場時間14:00
6/12(日) VS味全：開賽時間17:05、進場時間14:00