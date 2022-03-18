日本福食解禁　陳其邁：以照顧市民健康為最大考量

高雄市議會今（18）日開議，並於下午進行「高雄市食品安全查驗」專案報告，市長陳其邁在答詢時重申，照顧市民健康是食安最重要的考量，無論含萊克多巴胺肉品或日本福島5縣食品進口，中央制定標準皆較國際嚴格，市府已與其他機構合作策略聯盟，以加強檢驗量能，最高一年可達一萬件，並落實食品查核、溯源管理及標示，嚴格把關食安環節，守護市民安全與健康。
政府接連開放萊克多巴胺美豬及日本福島五縣食品，高市議會在開議當天即要求高市府提出「高雄市食品安全查驗」專案報告。根據衛生局局中黃志中的報告指出，面對多元化的食安議題，衛生局持續整合各局處資源，落實食安五環五大方針，從源頭端審視與宣導食材安全的重要性，監管食材、掌握產地到餐桌的脈絡，從源頭管理、生產管理、加強查察、打擊惡意黑心廠商與全民攜手監督，讓市民都能吃的安全、食的安心，以建立食品安全優質生活環境，打造安全健康城市。
期間藍綠議員互有交鋒，多位藍營議員要求以福食必須「零檢出、設專區、要標示」當訴求，綠營議員則認為，高雄市食品安全的一年檢驗量可達到1萬件，應以科學及理性看待。陳美雅憂心水產品、乳製品及嬰兒食品未被要求輻射零檢出，家長不安心。童燕珍說，台中市做出四項因應措施，高雄卻只能做到加強標示。
市長陳其邁表示，台灣對核食規範標準比國際標準還嚴格，高市府也會盤點及加強食安地圖資訊，雖然開放福島相關產品，但仍有一些類別禁止輸入或需要檢附雙證，受核汙染的相關食品也在確保安全無虞範圍內。
至於大家所關心的校園膳食安全，陳其邁也強調，依據學校衛生法，校園營養午餐應優先使用在地優良農業產品且符合3章1Q規範，並禁止使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品，或是如受輻射汙染等違反相關標準之食品原料。市府會持續督導各校採用國產可溯源食材，建立系統化校園食材資訊及查核制度，並透過飲食教育宣導「選當地、食當季」，保障學童餐食新鮮及安全。
陳其邁上午在議會接受媒體聯訪也表示，市政府會以食品安全為最重要考量，把照顧市民健康當作未來開放日本福島地區5縣部分食品進口時最大考量，不論是追蹤溯源或是生產、市場管理，市府都會加強監督管理機制。