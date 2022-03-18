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周玉蔻示警用人不當危及連任　羅致政：看加入團隊後表現

▲周玉蔻在節目中示警立委羅致政，用人不當將危及下一屆的立委連任。（圖／陳乃瑜服務提供）
▲周玉蔻在節目中示警立委羅致政，用人不當將危及下一屆的立委連任。（圖／陳乃瑜服務提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-18 19:27:28

爭取民進黨新北市議員提名的陳乃瑜，今（18）日與張銘祐接受資深媒體人周玉蔻的專訪，周玉蔻示警立委羅致政，用人不當將危及下屆的立委連任；對此，羅致政回應，他用人哲學是看加入團隊後的表現。

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陳乃瑜在專訪中透露，這次參選為了守住一個價值的信念，當時在採訪2018、2020大選時，有很大的震撼、「亡國感」，2年前就加入民進黨；張銘祐也針對於黃琳的新黨背景提出3點質疑，包括加入民進黨後，「妳新黨的黨籍放棄了沒？」、妳的中心思想為何？」、「是否曾參加過統戰活動？」

周玉蔻認為，「叫民進黨支持者去加持一個新黨出來的人，不會很想吐嗎？如果依照黃琳過去在新黨的背景，個人立場是不會選她的」；如果黃琳背後有黃承國的力量的話，「呸！」這就是她的立場，還有請洪耀福最好離黃承國遠一點。

專訪中也提及，羅致政曾批評張銘祐抹黑、抹紅；張銘祐解釋，包括陳霖翰、黃琳都是突然間變成羅致政的特助，尤其黃琳說「過去在新黨這只是一份工作」，而他想問任何一位政治工作者，你在選擇工作的時候，沒有中心思想嗎？

對於張銘祐的說法，周玉蔻指出，加入政黨是理念的認同，工作則是生計的維持，這兩者是不同的；有人是把政治的認同跟職涯奉獻放在一起，像副總統賴清德曾就說過，「他是務實的台獨工作者，信仰的是台獨！」

周玉蔻直言，民進黨總是有一小部分的害群之馬，打著小英的名義在下面搞七捻三，搞那種分不清楚黑白的事，政黨本來就應該要清楚；更進一步示警羅致政，不應為此睹上自己的政治生命，用人不當將危及下一屆的立委連任。

周玉蔻呼籲民進黨的支持者，不該把對民進黨、台灣的支持，轉換成對民進黨的溺愛，這對台灣不公平；如果這次初選他們用這種不乾不凈、不清不楚的方式，投機提名出來一個人的話，「這樣非常不公平！」
 

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