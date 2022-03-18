周玉蔻示警用人不當危及連任　羅致政：看加入團隊後表現

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周玉蔻認為，「叫民進黨支持者去加持一個新黨出來的人，不會很想吐嗎？如果依照黃琳過去在新黨的背景，個人立場是不會選她的」；如果黃琳背後有黃承國的力量的話，「呸！」這就是她的立場，還有請洪耀福最好離黃承國遠一點。
專訪中也提及，羅致政曾批評張銘祐抹黑、抹紅；張銘祐解釋，包括陳霖翰、黃琳都是突然間變成羅致政的特助，尤其黃琳說「過去在新黨這只是一份工作」，而他想問任何一位政治工作者，你在選擇工作的時候，沒有中心思想嗎？
對於張銘祐的說法，周玉蔻指出，加入政黨是理念的認同，工作則是生計的維持，這兩者是不同的；有人是把政治的認同跟職涯奉獻放在一起，像副總統賴清德曾就說過，「他是務實的台獨工作者，信仰的是台獨！」
周玉蔻直言，民進黨總是有一小部分的害群之馬，打著小英的名義在下面搞七捻三，搞那種分不清楚黑白的事，政黨本來就應該要清楚；更進一步示警羅致政，不應為此睹上自己的政治生命，用人不當將危及下一屆的立委連任。
周玉蔻呼籲民進黨的支持者，不該把對民進黨、台灣的支持，轉換成對民進黨的溺愛，這對台灣不公平；如果這次初選他們用這種不乾不凈、不清不楚的方式，投機提名出來一個人的話，「這樣非常不公平！」